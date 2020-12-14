Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Жил я на теремках, борщаге, похе. Что сказать, после переезда на яр.вал - другой уровень. Ночи тихие. Блин, Бажана, Днепр.наб.- адский шум. Всё в пешей доступности. Клёво
ЯГ знаходиться не на Ярвалу і не «на Золотих воротах» - немає в Києві такої місцевості, це колишній Сінний (Єврейський) ринок, перш ніж колотити свої понти хоча б почитай щось, бо виглядаєш доволі смішно
Какие понты. Разберись со своими комплексами. С ЯГ есть выход на ярвал. ЯрВал назван для ориентира.
до речі вчора в Києві відкрили ще одну чергу Подільского мостового переходу до Русанівських садів і пустили автобус 111 від Площі українських героїв до Лівобережки
зи: ось ще коротеньке інтервью Авдокушина, де він описує як має виглядати весь проект загалом - це спеціально для тих одноклітинних саркастопедистів, які спробують вчергове порозганяти банальні штампи про 30 років крадіжок, баригу-Кличко і таке інше рекомендую, тут все коротко, чітко і по дєлу:
beee написав:Какие понты. Разберись со своими комплексами. С ЯГ есть выход на ярвал. ЯрВал назван для ориентира.
комплекси весь час дзюрчать з тебе, наш накачаний та увішаний спортивними медалями польський ухилянт та видатний інженер це ж саме вони не дозволяють тобі ігнорувати Франта і тому ми вимушені проматувати ваші постійні срачі?
задля орієнтира є Львівська площа, або Сінний ринок, як це місце досі називають корінні кияни
а топонім «на Золотих воротах» використовують лише понаїхи, кияни ніколи так не кажуть
kingkongovets написав:до речі вчора в Києві відкрили ще одну чергу Подільского мостового переходу до Русанівських садів і пустили автобус 111 від Площі українських героїв до Лівобережки
зи: ось ще коротеньке інтервью Авдокушина, де він описує як має виглядати весь проект загалом - це спеціально для тих одноклітинних саркастопедистів, які спробують вчергове порозганяти банальні штампи про 30 років крадіжок, баригу-Кличко і таке інше рекомендую, тут все коротко, чітко і по дєлу:
kingkongovets написав:до речі вчора в Києві відкрили ще одну чергу Подільского мостового переходу до Русанівських садів і пустили автобус 111 від Площі українських героїв до Лівобережки
зи: ось ще коротеньке інтервью Авдокушина, де він описує як має виглядати весь проект загалом - це спеціально для тих одноклітинних саркастопедистів, які спробують вчергове порозганяти банальні штампи про 30 років крадіжок, баригу-Кличко і таке інше рекомендую, тут все коротко, чітко і по дєлу:
kingkongovets написав:до речі вчора в Києві відкрили ще одну чергу Подільского мостового переходу до Русанівських садів і пустили автобус 111 від Площі українських героїв до Лівобережки
зи: ось ще коротеньке інтервью Авдокушина, де він описує як має виглядати весь проект загалом - це спеціально для тих одноклітинних саркастопедистів, які спробують вчергове порозганяти банальні штампи про 30 років крадіжок, баригу-Кличко і таке інше рекомендую, тут все коротко, чітко і по дєлу:
UA написав:[quote="5654440:kingkongovets"]до речі вчора в Києві відкрили ще одну чергу Подільского мостового переходу до Русанівських садів і пустили автобус 111 від Площі українських героїв до Лівобережки
зи: ось ще коротеньке інтервью Авдокушина, де він описує як має виглядати весь проект загалом - це спеціально для тих одноклітинних саркастопедистів, які спробують вчергове порозганяти банальні штампи про 30 років крадіжок, баригу-Кличко і таке інше рекомендую, тут все коротко, чітко і по дєлу:
Пока полгода до войны работал в Саге на Рыбальском всегда смотрел на этот мост и не мог понять работают они там или нет[/quote]на який саме «міст» ти дивився, бідося? Подільський мостовий перехід складається якщо не помиляюсь з 7 мостів, 3 з яких двухярусні, та ще й з кучі тунелів, розвʼязок та естакад, шо ти там міг бачити зі свого Рибальського?) він більше 10 км довжиною
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 02 гру, 2023 12:43, всього редагувалось 1 раз.