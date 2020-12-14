Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:хороший секонд колись був на сінному
ну таке ніколи не розділяв бідкання киян з приводу його знесення, ніколи ця побудована в 50х незграбна споруда не мала ніякої історичної або архітектурної цінності, особливо огидними були часи, коли він перетворився на ринок секонд-хенду
не в плані, що той профнастил мав якусь архітехтурну цінність, але ні до ні після сінного я по секондам вже не шарився. це як сумувати за общагою. молодість
shapo написав: Пока полгода до войны работал в Саге на Рыбальском всегда смотрел на этот мост и не мог понять работают они там или нет
на який саме «міст» ти дивився, бідося? Подільський мостовий перехід складається якщо не помиляюсь з 7 мостів, 4 з яких двухярусні, та ще й з кучі тунелів, розвʼязок та естакад, шо ти там міг бачити зі свого Рибальського?) він більше 10 км довжиною
shapo написав: Пока полгода до войны работал в Саге на Рыбальском всегда смотрел на этот мост и не мог понять работают они там или нет
на який саме «міст» ти дивився, бідося? Подільський мостовий перехід складається якщо не помиляюсь з 7 мостів, 4 з яких двухярусні, та ще й з кучі тунелів, розвʼязок та естакад, шо ти там міг бачити зі свого Рибальського?) він більше 10 км довжиною
На этот,знаток киевского строительства. Не просветишь кто сейчас проектирует киевское метро?
людина, яка тут весь час намагалася себе позиціонувати як фахового будівельника не розуміє різниці між мостовим переходом і лише одним з його елементів ) нашо тобі в ізраіловці відомості про проектантів київського метро?
hume написав:Интересно как там с проездом через русановские сады? На сколько я помню на въезде в садах стоит шлагбаум.
так тікі ж «спецтехніка» та автобуси поки що поїдуть, там дуже сильно підісрали проплачені говноактивісти, через протести яких стопорнулось будівництво моста через Радунку, думаю якщо за цей час не станеться нічого страшного з мостами Метро та Патона загальний рух через сади не відкриють, а дочекаються розвʼязки питання куди саме прокладуть трасировку далі
kingkongovets написав: на який саме «міст» ти дивився, бідося? Подільський мостовий перехід складається якщо не помиляюсь з 7 мостів, 4 з яких двухярусні, та ще й з кучі тунелів, розвʼязок та естакад, шо ти там міг бачити зі свого Рибальського?) він більше 10 км довжиною
На этот,знаток киевского строительства. Не просветишь кто сейчас проектирует киевское метро?
людина, яка тут весь час намагалася себе позиціонувати як фахового будівельника не розуміє різниці між мостовим переходом і лише одним з його елементів ) нашо тобі в ізраіловці відомості про проектантів київського метро?
Ну,где мне до такого великого строителя который знает такую существенную разницу, но извинится за свое хамство не умеет.Кстати,ты сам в строительстве каких объектов Киева принимал участие? А про проектировщиков киевского метро знаю ,что 10 лет назад когда мы строили на Воровского,21 арт-холл с 20-го этажа во двор Киевметоннельпроекта упала плохо закреплённая стена из говноблока(два дня дул сильный ветер) Нам повезло что это была суббота и на стоянке машин перед институтом никого не убили и даже не угробили ничью машину иначе бы нас надолго закрыли . Нам повезло второй раз потому,что в это время пол-института устав сидеть без работы и денег ушла проектировать московское метро под какой-то купленной россиянами украинской вывеской и сняв себе помещения в Киевпроекте. Вот мне и интересно кто сейчас осуществляет это громадье планов т.к.люди там работали немолодые, и прошло уже 10 лет
shapo написав:Ну,где мне до такого великого строителя который знает такую существенную разницу, но извинится за свое хамство не умеет.Кстати,ты сам в строительстве каких объектов Киева принимал участие? А про проектировщиков киевского метро знаю ,что 10 лет назад когда мы строили на Воровского,21 арт-холл с 20-го этажа во двор Киевметоннельпроекта упала плохо закреплённая стена из говноблока. Нам повезло что это была суббота и на стоянке машин перед институтом никого не убили и даже не угробили ничью машину иначе бы нас надолго закрыли . Нам повезло второй раз потому,что в это время пол-института устав сидеть без работы и денег ушла проектировать московское метро под какой-то купленной россиянами украинской вывеской и сняв себе помещения в Киевпроекте. Вот мне и интересно кто сейчас осуществляет это громадье планов т.к.люди там работали немолодые, и прошло уже 10 лет
нашо ця ряднина неупорядковоної свідомості і рефлексії? це ж ти а не я називаєш себе будівельником, я просто зробив зауваження, що такому великому стройбану якось ганебно не розуміти, що Подільский мостовий перехід це далеко не лише арковий міст через Дніпро, це просто одна з його чисельних частин, а в тебе знову підгоріло)
а з приводу мого «хамства» - так я нічого не забув з того що ти писав до війни, не забув хто ти, звідки приїхав в Україну, не забув твого відношення до всього українського, тому й спілкуюся з такими як ти виключно в подібний спосіб
shapo написав:Ну,где мне до такого великого строителя который знает такую существенную разницу, но извинится за свое хамство не умеет.Кстати,ты сам в строительстве каких объектов Киева принимал участие? А про проектировщиков киевского метро знаю ,что 10 лет назад когда мы строили на Воровского,21 арт-холл с 20-го этажа во двор Киевметоннельпроекта упала плохо закреплённая стена из говноблока. Нам повезло что это была суббота и на стоянке машин перед институтом никого не убили и даже не угробили ничью машину иначе бы нас надолго закрыли . Нам повезло второй раз потому,что в это время пол-института устав сидеть без работы и денег ушла проектировать московское метро под какой-то купленной россиянами украинской вывеской и сняв себе помещения в Киевпроекте. Вот мне и интересно кто сейчас осуществляет это громадье планов т.к.люди там работали немолодые, и прошло уже 10 лет
нашо ця ряднина неупорядковоної свідомості і рефлексії? це ж ти себе називаєш будівельником, я просто зробив зауваження, що такому великому стройбану якось ганебно не розуміти, що Подільский мостовий перехід це далеко не лише арковий міст через Дніпро, це просто одна з його чисельних частин, а в тебе знову підгоріло)
а з приводу мого «хамства» - так я нічого не забув з того що ти писав до війни, не забув хто ти, звідки приїхав в Україну, не забув твого відношення до всього українського, тому й спілкуюся з такими як ти виключно в подібний спосіб
Я не указывал на мост называя его мостовым переходом ,так что иногда читай не только себя,но это так,мелочь. Главное,что на элементарный вопрос о будущем этого грандиозного проекта с прошлым в 30 лет и неизвестно сколько десятилетий в будущем ты, почитатель Кличко ,ответить не можешь зато уверен в его блестящем будущем. Рад что у меня осталось тут так много биографов и к тому же знатоков ещё и Израиля. Обещаю в дальнейшем отвечать так же.