shapo написав: Ну,где мне до такого великого строителя который знает такую существенную разницу, но извинится за свое хамство не умеет.Кстати,ты сам в строительстве каких объектов Киева принимал участие?

А про проектировщиков киевского метро знаю ,что 10 лет назад когда мы строили на Воровского,21 арт-холл с 20-го этажа во двор Киевметоннельпроекта упала плохо закреплённая стена из говноблока. Нам повезло что это была суббота и на стоянке машин перед институтом никого не убили и даже не угробили ничью машину иначе бы нас надолго закрыли . Нам повезло второй раз потому,что в это время пол-института устав сидеть без работы и денег ушла проектировать московское метро под какой-то купленной россиянами украинской вывеской и сняв себе помещения в Киевпроекте.

Вот мне и интересно кто сейчас осуществляет это громадье планов т.к.люди там работали немолодые, и прошло уже 10 лет