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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 гру, 2023 14:32
cherchiltank написав: flyman написав:
Пропонують кавалірку з орендатором (з кешфлоу 5200 грн.) за 23Куе плюс комісія 3% плюс оформлення.
Це в окупності скільки? Я оцінюю 180 оренд (6.7% річних до податків).
Надабрать?
Кавалірка за 23 кує? Навіть важко зрозуміти яка вона? Це гостінка? Чи общага?
общага перероблена в гостинку
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Додано: Суб 02 гру, 2023 14:39
kingkongovets написав:
shapo написав:Я не указывал на мост называя его мостовым переходом ,так что иногда читай не только себя,но это так,мелочь.
Главное,что на элементарный вопрос о будущем этого грандиозного проекта с прошлым в 30 лет и неизвестно сколько десятилетий в будущем ты, почитатель Кличко ,ответить не можешь зато уверен в его блестящем будущем.
Рад что у меня осталось тут так много биографов и к тому же знатоков ещё и Израиля.
Обещаю в дальнейшем отвечать так же.
1) не бреши - ти вліз в розмову про відкриття черги мостового перехода (не моста!) зі своєю черговою зрадойобською казкою як ти не бачив руху на будівництві, маючи на увазі саме арочний міст, а коли тобі зауважили, що це лише один з його елементів і ти фізично не міг бачити чи є рух на всьому об’єкті - знов увімкнув «матьорого стройбана» і почав звично маневрувати дупою
2) ніхто не знає і не може передбачати майбутнє - до речі саме тому я не витрачаю час на чиїсь прогнози і не роблю їх сам - тому й не збираюсь гадати яка подальша доля цього проєкта і скільки ще буде тривати його реалізація, можу лише сказати, що друге життя йому подарував саме Кличко
3) і ти точно не можеш знати в чому я впевнений, тому не треба приписувати мені свої хворі рефлексії - ще одна твоя брехня
4) я дійсно непогано знаю Ізраїль і років 25 тому проводив там багато часу, але ніколи не казав що я його знаток - це ще одна твоя брехня
5) мені відома роль твоєї Саги в перешкоджанні будівництву ПМП і намагання її власника змінити трасировку на користь своїх обʼєктів, після цього твоє ієзуітське знущання над його подальшою долею ще огидніше
а тепер можеш бути вільним і в подальшому щоб потім в черговий раз не жалітися на моє хамство просто ігноруй мої дописи
Міст поки що з внікуди внікуда, щось буде перенаправляти (з окружної на Бровари), але бабка надвоє гадала, головне що двоярусний, і колись буде метро на Троєщину від Жулян. Але ще треба кілька мостів на початок, а потім ще прорити тунелі через все місто і зробити пересадки на 3х гілках ШРТ, при умові, що вже 10 років жодної станції метро.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 02 гру, 2023 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 14:42
flyman написав:
общага перероблена в гостинку
бери две
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Додано: Суб 02 гру, 2023 14:44
vitaliiangel написав: flyman написав:
общага перероблена в гостинку
бери две
звучить як план. Ти думаєш я про це не думав.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 14:48
flyman написав:
. Ти думаєш я про це не думав
шо тут думать. Вижу твою будущую арендаторшу. Молодую, энергичную, которую не пугают трудности.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Суб 02 гру, 2023 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 02 гру, 2023 14:54
vitaliiangel написав: flyman написав:
. Ти думаєш я про це не думав
шо тут думать , Вижу твою арендаторшу.
ти хоч хотабу не показуй
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Додано: Суб 02 гру, 2023 14:54
kingkongovets написав:
shapo написав:Я не указывал на мост называя его мостовым переходом ,так что иногда читай не только себя,но это так,мелочь.
Главное,что на элементарный вопрос о будущем этого грандиозного проекта с прошлым в 30 лет и неизвестно сколько десятилетий в будущем ты, почитатель Кличко ,ответить не можешь зато уверен в его блестящем будущем.
Рад что у меня осталось тут так много биографов и к тому же знатоков ещё и Израиля.
Обещаю в дальнейшем отвечать так же.
1) не бреши - ти вліз в розмову про відкриття черги мостового перехода (не моста!) зі своєю черговою зрадойобською казкою як ти не бачив руху на будівництві, маючи на увазі саме арочний міст, а коли тобі зауважили, що це лише один з його елементів і ти фізично не міг бачити чи є рух на всьому об’єкті - знов увімкнув «матьорого стройбана» і почав звично маневрувати дупою
2) ніхто не знає і не може передбачати майбутнє - до речі саме тому я не витрачаю час на чиїсь прогнози і не роблю їх сам - тому й не збираюсь гадати яка подальша доля цього проєкта і скільки ще буде тривати його реалізація, можу лише сказати, що друге життя йому подарував саме Кличко
3) і ти точно не можеш знати в чому я впевнений, тому не треба приписувати мені свої хворі рефлексії - ще одна твоя брехня
4) я дійсно непогано знаю Ізраїль і років 25 тому проводив там багато часу, але ніколи не казав що я його знаток - це ще одна твоя брехня
5) мені відома роль твоєї Саги в перешкоджанні будівництву ПМП і намагання її власника змінити трасировку на користь своїх обʼєктів, після цього твоє ієзуітське знущання над його подальшою долею ще огидніше
а тепер можеш бути вільним і в подальшому щоб потім в черговий раз не жалітися на моє хамство просто ігноруй мої дописи
Забавно что в очередной раз удален мой пост.
Видимо,безликому модеру не понравилось как я назвал мэра Киева Кличко который,оказывается, "подарил" проекту вторую жизнь.
А вот если на этом мосту вылезут те же косяки что и на Шулявском что тогда запоет Кличко и его местные симпатики?
Понятия не имею чем и кому мешала Сага,я инженер и политикой компаний на которые работал никогда не интересовался.
Что касается твоих познаний.
Если они такие же как и знание Израиля который за 25 лет изменили кардинально 1 млн.советских евреев уехавших из СССР ,в т.ч. от таких "патриотов" как ты,то прими соболезнования
Оказывается,я жаловался,а не просто посоветовал вести себя прилично.Не надейся,это было в первый и последний раз хотя ты тут и изображаешь из себя психолога лепя к месту и не к месту слово "рефлексии"
PS на форумах иногда влезают с неправильными вопросами и замечаниями и ставить их в игнор можешь сам,а не давать советы другому
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Додано: Суб 02 гру, 2023 14:55
flyman написав:
ти хоч хотабу не показуй
ему уже никто не показывает
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