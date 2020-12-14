RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11435114361143711438
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:32

  cherchiltank написав:
  flyman написав:Пропонують кавалірку з орендатором (з кешфлоу 5200 грн.) за 23Куе плюс комісія 3% плюс оформлення.
Це в окупності скільки? Я оцінюю 180 оренд (6.7% річних до податків).
Надабрать?

Кавалірка за 23 кує? Навіть важко зрозуміти яка вона? Це гостінка? Чи общага?

общага перероблена в гостинку
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33319
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:39

  kingkongovets написав:
shapo написав:Я не указывал на мост называя его мостовым переходом ,так что иногда читай не только себя,но это так,мелочь.
Главное,что на элементарный вопрос о будущем этого грандиозного проекта с прошлым в 30 лет и неизвестно сколько десятилетий в будущем ты, почитатель Кличко ,ответить не можешь зато уверен в его блестящем будущем.
Рад что у меня осталось тут так много биографов и к тому же знатоков ещё и Израиля.
Обещаю в дальнейшем отвечать так же.


1) не бреши - ти вліз в розмову про відкриття черги мостового перехода (не моста!) зі своєю черговою зрадойобською казкою як ти не бачив руху на будівництві, маючи на увазі саме арочний міст, а коли тобі зауважили, що це лише один з його елементів і ти фізично не міг бачити чи є рух на всьому об’єкті - знов увімкнув «матьорого стройбана» і почав звично маневрувати дупою

2) ніхто не знає і не може передбачати майбутнє - до речі саме тому я не витрачаю час на чиїсь прогнози і не роблю їх сам - тому й не збираюсь гадати яка подальша доля цього проєкта і скільки ще буде тривати його реалізація, можу лише сказати, що друге життя йому подарував саме Кличко

3) і ти точно не можеш знати в чому я впевнений, тому не треба приписувати мені свої хворі рефлексії - ще одна твоя брехня

4) я дійсно непогано знаю Ізраїль і років 25 тому проводив там багато часу, але ніколи не казав що я його знаток - це ще одна твоя брехня

5) мені відома роль твоєї Саги в перешкоджанні будівництву ПМП і намагання її власника змінити трасировку на користь своїх обʼєктів, після цього твоє ієзуітське знущання над його подальшою долею ще огидніше

а тепер можеш бути вільним і в подальшому щоб потім в черговий раз не жалітися на моє хамство просто ігноруй мої дописи

Міст поки що з внікуди внікуда, щось буде перенаправляти (з окружної на Бровари), але бабка надвоє гадала, головне що двоярусний, і колись буде метро на Троєщину від Жулян. Але ще треба кілька мостів на початок, а потім ще прорити тунелі через все місто і зробити пересадки на 3х гілках ШРТ, при умові, що вже 10 років жодної станції метро.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 02 гру, 2023 14:43, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33319
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:42

  flyman написав:общага перероблена в гостинку
бери две
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20895
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 3297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:44

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:общага перероблена в гостинку
бери две

звучить як план. Ти думаєш я про це не думав.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33319
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:48

  flyman написав:. Ти думаєш я про це не думав
шо тут думать. Вижу твою будущую арендаторшу. Молодую, энергичную, которую не пугают трудности.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 02 гру, 2023 14:54, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20895
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 3297 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:54

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:. Ти думаєш я про це не думав
шо тут думать , Вижу твою арендаторшу.

ти хоч хотабу не показуй
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33319
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:54

  kingkongovets написав:
shapo написав:Я не указывал на мост называя его мостовым переходом ,так что иногда читай не только себя,но это так,мелочь.
Главное,что на элементарный вопрос о будущем этого грандиозного проекта с прошлым в 30 лет и неизвестно сколько десятилетий в будущем ты, почитатель Кличко ,ответить не можешь зато уверен в его блестящем будущем.
Рад что у меня осталось тут так много биографов и к тому же знатоков ещё и Израиля.
Обещаю в дальнейшем отвечать так же.


1) не бреши - ти вліз в розмову про відкриття черги мостового перехода (не моста!) зі своєю черговою зрадойобською казкою як ти не бачив руху на будівництві, маючи на увазі саме арочний міст, а коли тобі зауважили, що це лише один з його елементів і ти фізично не міг бачити чи є рух на всьому об’єкті - знов увімкнув «матьорого стройбана» і почав звично маневрувати дупою

2) ніхто не знає і не може передбачати майбутнє - до речі саме тому я не витрачаю час на чиїсь прогнози і не роблю їх сам - тому й не збираюсь гадати яка подальша доля цього проєкта і скільки ще буде тривати його реалізація, можу лише сказати, що друге життя йому подарував саме Кличко

3) і ти точно не можеш знати в чому я впевнений, тому не треба приписувати мені свої хворі рефлексії - ще одна твоя брехня

4) я дійсно непогано знаю Ізраїль і років 25 тому проводив там багато часу, але ніколи не казав що я його знаток - це ще одна твоя брехня

5) мені відома роль твоєї Саги в перешкоджанні будівництву ПМП і намагання її власника змінити трасировку на користь своїх обʼєктів, після цього твоє ієзуітське знущання над його подальшою долею ще огидніше

а тепер можеш бути вільним і в подальшому щоб потім в черговий раз не жалітися на моє хамство просто ігноруй мої дописи



Забавно что в очередной раз удален мой пост.
Видимо,безликому модеру не понравилось как я назвал мэра Киева Кличко который,оказывается, "подарил" проекту вторую жизнь.
А вот если на этом мосту вылезут те же косяки что и на Шулявском что тогда запоет Кличко и его местные симпатики?
Понятия не имею чем и кому мешала Сага,я инженер и политикой компаний на которые работал никогда не интересовался.
Что касается твоих познаний.
Если они такие же как и знание Израиля который за 25 лет изменили кардинально 1 млн.советских евреев уехавших из СССР ,в т.ч. от таких "патриотов" как ты,то прими соболезнования
Оказывается,я жаловался,а не просто посоветовал вести себя прилично.Не надейся,это было в первый и последний раз хотя ты тут и изображаешь из себя психолога лепя к месту и не к месту слово "рефлексии"

PS на форумах иногда влезают с неправильными вопросами и замечаниями и ставить их в игнор можешь сам,а не давать советы другому
shapo
 
Повідомлень: 4794
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 819 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 14:55

  flyman написав:ти хоч хотабу не показуй
ему уже никто не показывает
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20895
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2324 раз.
Подякували: 3297 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11435114361143711438
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Альтернативщик, flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 132, 133, 134
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1339 5375619
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лис, 2023 00:48
cherchiltank
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24345 16351024
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лис, 2023 08:32
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 13550
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3003)
02.12.2023 14:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.