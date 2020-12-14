kingkongovets написав:

shapo написав: Я не указывал на мост называя его мостовым переходом ,так что иногда читай не только себя,но это так,мелочь.

Главное,что на элементарный вопрос о будущем этого грандиозного проекта с прошлым в 30 лет и неизвестно сколько десятилетий в будущем ты, почитатель Кличко ,ответить не можешь зато уверен в его блестящем будущем.

Рад что у меня осталось тут так много биографов и к тому же знатоков ещё и Израиля.

Обещаю в дальнейшем отвечать так же.

1) не бреши - ти вліз в розмову про відкриття черги мостового перехода (не моста!) зі своєю черговою зрадойобською казкою як ти не бачив руху на будівництві, маючи на увазі саме арочний міст, а коли тобі зауважили, що це лише один з його елементів і ти фізично не міг бачити чи є рух на всьому об’єкті - знов увімкнув «матьорого стройбана» і почав звично маневрувати дупою2) ніхто не знає і не може передбачати майбутнє - до речі саме тому я не витрачаю час на чиїсь прогнози і не роблю їх сам - тому й не збираюсь гадати яка подальша доля цього проєкта і скільки ще буде тривати його реалізація, можу лише сказати, що друге життя йому подарував саме Кличко3) і ти точно не можеш знати в чому я впевнений, тому не треба приписувати мені свої хворі рефлексії - ще одна твоя брехня4) я дійсно непогано знаю Ізраїль і років 25 тому проводив там багато часу, але ніколи не казав що я його знаток - це ще одна твоя брехня5) мені відома роль твоєї Саги в перешкоджанні будівництву ПМП і намагання її власника змінити трасировку на користь своїх обʼєктів, після цього твоє ієзуітське знущання над його подальшою долею ще огиднішеа тепер можеш бути вільним і в подальшому щоб потім в черговий раз не жалітися на моє хамство просто ігноруй мої дописи