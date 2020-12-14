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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 гру, 2023 17:34
beee написав:
Дожили, что мосты открывают и закрывают для избранных. Батальон свой берёшь, отжимаешь мост
толи еще будет
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Додано: Суб 02 гру, 2023 19:00
kingkongovets написав:
trololo написав:хороший секонд колись був на сінному
ну таке
ніколи не розділяв бідкання киян з приводу його знесення, ніколи ця побудована в 50х незграбна споруда не мала ніякої історичної або архітектурної цінності, особливо огидними були часи, коли він перетворився на ринок секонд-хенду
ИМХО вместо одного уё построили другое уё
своеобразный vin-vin получился)
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