|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 гру, 2023 14:32
cherchiltank написав: flyman написав:
Пропонують кавалірку з орендатором (з кешфлоу 5200 грн.) за 23Куе плюс комісія 3% плюс оформлення.
Це в окупності скільки? Я оцінюю 180 оренд (6.7% річних до податків).
Надабрать?
Кавалірка за 23 кує? Навіть важко зрозуміти яка вона? Це гостінка? Чи общага?
общага перероблена в гостинку
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33323
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1559 раз.
- Подякували: 2728 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 02 гру, 2023 14:39
kingkongovets написав:
shapo написав:Я не указывал на мост называя его мостовым переходом ,так что иногда читай не только себя,но это так,мелочь.
Главное,что на элементарный вопрос о будущем этого грандиозного проекта с прошлым в 30 лет и неизвестно сколько десятилетий в будущем ты, почитатель Кличко ,ответить не можешь зато уверен в его блестящем будущем.
Рад что у меня осталось тут так много биографов и к тому же знатоков ещё и Израиля.
Обещаю в дальнейшем отвечать так же.
1) не бреши - ти вліз в розмову про відкриття черги мостового перехода (не моста!) зі своєю черговою зрадойобською казкою як ти не бачив руху на будівництві, маючи на увазі саме арочний міст, а коли тобі зауважили, що це лише один з його елементів і ти фізично не міг бачити чи є рух на всьому об’єкті - знов увімкнув «матьорого стройбана» і почав звично маневрувати дупою
2) ніхто не знає і не може передбачати майбутнє - до речі саме тому я не витрачаю час на чиїсь прогнози і не роблю їх сам - тому й не збираюсь гадати яка подальша доля цього проєкта і скільки ще буде тривати його реалізація, можу лише сказати, що друге життя йому подарував саме Кличко
3) і ти точно не можеш знати в чому я впевнений, тому не треба приписувати мені свої хворі рефлексії - ще одна твоя брехня
4) я дійсно непогано знаю Ізраїль і років 25 тому проводив там багато часу, але ніколи не казав що я його знаток - це ще одна твоя брехня
5) мені відома роль твоєї Саги в перешкоджанні будівництву ПМП і намагання її власника змінити трасировку на користь своїх обʼєктів, після цього твоє ієзуітське знущання над його подальшою долею ще огидніше
а тепер можеш бути вільним і в подальшому щоб потім в черговий раз не жалітися на моє хамство просто ігноруй мої дописи
Міст поки що з внікуди внікуда, щось буде перенаправляти (з окружної на Бровари), але бабка надвоє гадала, головне що двоярусний, і колись буде метро на Троєщину від Жулян. Але ще треба кілька мостів на початок, а потім ще прорити тунелі через все місто і зробити пересадки на 3х гілках ШРТ, при умові, що вже 10 років жодної станції метро.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 02 гру, 2023 14:43, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33323
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1559 раз.
- Подякували: 2728 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 02 гру, 2023 14:42
flyman написав:
общага перероблена в гостинку
бери две
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20899
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2324 раз.
- Подякували: 3298 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 14:44
vitaliiangel написав: flyman написав:
общага перероблена в гостинку
бери две
звучить як план. Ти думаєш я про це не думав.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33323
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1559 раз.
- Подякували: 2728 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 02 гру, 2023 14:54
vitaliiangel написав: flyman написав:
. Ти думаєш я про це не думав
шо тут думать , Вижу твою арендаторшу.
ти хоч хотабу не показуй
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33323
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1559 раз.
- Подякували: 2728 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Суб 02 гру, 2023 15:39
Дожили, что мосты открывают и закрывают для избранных. Батальон свой берёшь, отжимаешь мост
-
beee
-
-
- Повідомлень: 1459
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 144 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 15:54
beee написав:
Дожили, что мосты открывают и закрывают для избранных. Батальон свой берёшь, отжимаешь мост
Ну так комплекция под комбата ж подходит? За неподчинение - в зубы! Сколько можно ныть, если можно взять власть в свои руки…
Мух, витальйон плохую мадам не посоветует.. Только проверенные собой. На 120 дол в месяц лучше не будет.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 10287
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 622 раз.
- Подякували: 2126 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Суб 02 гру, 2023 17:34
beee написав:
Дожили, что мосты открывают и закрывают для избранных. Батальон свой берёшь, отжимаешь мост
толи еще будет
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1033
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 19:00
kingkongovets написав:
trololo написав:хороший секонд колись був на сінному
ну таке
ніколи не розділяв бідкання киян з приводу його знесення, ніколи ця побудована в 50х незграбна споруда не мала ніякої історичної або архітектурної цінності, особливо огидними були часи, коли він перетворився на ринок секонд-хенду
ИМХО вместо одного уё построили другое уё
своеобразный win-win получился)
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 13313
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 907 раз.
- Подякували: 1430 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 02 гру, 2023 20:03
hume написав:
Юнит коммуналка 37 грн.
И, если не ошибаюсь, Кан вышел из проекта. С чем связано не понятно, возможно Юнит начал мешать другим проектам КАНа
37 це ще помірно, виходячи з позицінування ЖК. Я думав що UDP+КАН заломлять не менше 50. Вже писав, що IB Alliance в своїх мурашниках по 400 квартир кожен, зарядив по 18.
Нова реальність.
Якщо КАК вийшов з Юніта, може розпочнуть щось нове будувати, наприлад на ділянці біля Либідської?
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 1539
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 503 раз.
- Подякували: 499 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|