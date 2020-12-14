|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 гру, 2023 20:08
В второй раз мой недавний пост хамовитому королю конго модер этого форума удалил.
Похоже,что за пару лет отсутствия я забыл кто здесь есть ху.
Ну да ладно.
Доказывать что-либо никому не собираюсь,исправляться тем более.
За сим прощаюсь с вменяемыми посетителями этого форума и больше здесь не появлюсь
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 4794
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 110 раз.
- Подякували: 821 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 02 гру, 2023 20:30
shapo написав:
В второй раз мой недавний пост хамовитому королю конго модер этого форума удалил.
Похоже,что за пару лет отсутствия я забыл кто здесь есть ху.
Ну да ладно.
Доказывать что-либо никому не собираюсь,исправляться тем более.
За сим прощаюсь с вменяемыми посетителями этого форума и больше здесь не появлюсь
ну, шляпа, ну давай...
бо з'явитися й сходу почав - тут посварився, там насрав - все по-хамськи, а пафосу вище нікуди.
взагалі унікал - перший раз бачу прихильника совку, який щиро хоче знищити палестинців. в совку жаліли бідненьких арабів
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 4798
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 522 раз.
- Подякували: 1240 раз.
-
- Профіль
-
2
3
Додано: Суб 02 гру, 2023 20:48
shapo написав:
В второй раз мой недавний пост хамовитому королю конго модер этого форума удалил.
Похоже,что за пару лет отсутствия я забыл кто здесь есть ху.
Ну да ладно.
Доказывать что-либо никому не собираюсь,исправляться тем более.
За сим прощаюсь с вменяемыми посетителями этого форума и больше здесь не появлюсь
Это правильно, убери свою невменяемость отсюда
И да, ты неисправим, небось свалив в Израиль, а всё тебе Кличко в борщ насрал, а не Путин или Зеленский
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 8793
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 530 раз.
- Подякували: 1251 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Суб 02 гру, 2023 21:06
shapo написав:
В второй раз мой недавний пост хамовитому королю конго модер этого форума удалил.
Похоже,что за пару лет отсутствия я забыл кто здесь есть ху.
Ну да ладно.
Доказывать что-либо никому не собираюсь,исправляться тем более.
За сим прощаюсь с вменяемыми посетителями этого форума и больше здесь не появлюсь
да, модератор тут дно
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1034
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 101 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|