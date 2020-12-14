RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11436114371143811439
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:08

В второй раз мой недавний пост хамовитому королю конго модер этого форума удалил.
Похоже,что за пару лет отсутствия я забыл кто здесь есть ху.
Ну да ладно.
Доказывать что-либо никому не собираюсь,исправляться тем более.
За сим прощаюсь с вменяемыми посетителями этого форума и больше здесь не появлюсь
shapo
 
Повідомлень: 4794
З нами з: 29.05.18
Подякував: 110 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:30

  shapo написав:В второй раз мой недавний пост хамовитому королю конго модер этого форума удалил.
Похоже,что за пару лет отсутствия я забыл кто здесь есть ху.
Ну да ладно.
Доказывать что-либо никому не собираюсь,исправляться тем более.
За сим прощаюсь с вменяемыми посетителями этого форума и больше здесь не появлюсь

ну, шляпа, ну давай... :mrgreen:

бо з'явитися й сходу почав - тут посварився, там насрав - все по-хамськи, а пафосу вище нікуди.

взагалі унікал - перший раз бачу прихильника совку, який щиро хоче знищити палестинців. в совку жаліли бідненьких арабів :oops:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4800
З нами з: 29.09.19
Подякував: 522 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 20:48

  shapo написав:В второй раз мой недавний пост хамовитому королю конго модер этого форума удалил.
Похоже,что за пару лет отсутствия я забыл кто здесь есть ху.
Ну да ладно.
Доказывать что-либо никому не собираюсь,исправляться тем более.
За сим прощаюсь с вменяемыми посетителями этого форума и больше здесь не появлюсь

Это правильно, убери свою невменяемость отсюда

И да, ты неисправим, небось свалив в Израиль, а всё тебе Кличко в борщ насрал, а не Путин или Зеленский
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8793
З нами з: 31.08.09
Подякував: 530 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:09

  drevlyanin написав:
  hume написав:Юнит коммуналка 37 грн.

И, если не ошибаюсь, Кан вышел из проекта. С чем связано не понятно, возможно Юнит начал мешать другим проектам КАНа


37 це ще помірно, виходячи з позицінування ЖК. Я думав що UDP+КАН заломлять не менше 50. Вже писав, що IB Alliance в своїх мурашниках по 400 квартир кожен, зарядив по 18.
Нова реальність. :(
Якщо КАК вийшов з Юніта, може розпочнуть щось нове будувати, наприлад на ділянці біля Либідської?

кан вышел бо закончит то за что взялся
остался там вася в долгах.
поэтому строить будут долго. продавать дорого. бо деньги нужны
ждут лохов
Олежан
 
Повідомлень: 1045
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 101 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:31

  flyman написав:
  cherchiltank написав:
  flyman написав:Пропонують кавалірку з орендатором (з кешфлоу 5200 грн.) за 23Куе плюс комісія 3% плюс оформлення.
Це в окупності скільки? Я оцінюю 180 оренд (6.7% річних до податків).
Надабрать?

Кавалірка за 23 кує? Навіть важко зрозуміти яка вона? Це гостінка? Чи общага?

общага перероблена в гостинку

Це як вигрібна яма перероблена на дамський туалет?) контингент хоч пристойний?)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 933
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:34

  Shaman написав:
  shapo написав:В второй раз мой недавний пост хамовитому королю конго модер этого форума удалил.
Похоже,что за пару лет отсутствия я забыл кто здесь есть ху.
Ну да ладно.
Доказывать что-либо никому не собираюсь,исправляться тем более.
За сим прощаюсь с вменяемыми посетителями этого форума и больше здесь не появлюсь

ну, шляпа, ну давай... :mrgreen:

бо з'явитися й сходу почав - тут посварився, там насрав - все по-хамськи, а пафосу вище нікуди.

взагалі унікал - перший раз бачу прихильника совку, який щиро хоче знищити палестинців. в совку жаліли бідненьких арабів :oops:

Якесь узькомовне тупе гівно, скатертиною шлях цьому парубку)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 933
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 159 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:08

  hume написав:Интересно как там с проездом через русановские сады? На сколько я помню на въезде в садах стоит шлагбаум.

Уже года 4 как прорвали тот рубеж обороны садоводов.
С пуском моста, цена земли на садах от переулков до примерно 10-12 линии должна вырасти.
До войны спекулировал участками на садах немного знаю тот мир.
Рекорд цены 2008 год 270 000 у.е. за 6 соток.
7 линия к Днепру (самый жир)
В 2018 такой участок можно было взять за 42 - 45 куе.
UA
 
Повідомлень: 7770
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1760 раз.
Подякували: 2157 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:46

  cherchiltank написав:Це як вигрібна яма перероблена на дамський туалет?) контингент хоч пристойний?)

Це як гуртожиток часів хрущова (малоповерхова забудова з цегли, тепер майже в центрі міста), в якому поділили кухні і санвузли і поприєднували до приватизованих кімнат. Що для мене плюс, то відрізаний газ і центральне опалення (закрив і лише в ОСББ платиш квартплату)
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 33326
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1559 раз.
Подякували: 2728 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11436114371143811439
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Дюрі-бачі і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 132, 133, 134
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1339 5375738
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лис, 2023 00:48
cherchiltank
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24345 16351180
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лис, 2023 08:32
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 13588
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (4665)
02.12.2023 21:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.