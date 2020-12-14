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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 гру, 2023 20:08
В второй раз мой недавний пост хамовитому королю конго модер этого форума удалил.
Похоже,что за пару лет отсутствия я забыл кто здесь есть ху.
Ну да ладно.
Доказывать что-либо никому не собираюсь,исправляться тем более.
За сим прощаюсь с вменяемыми посетителями этого форума и больше здесь не появлюсь
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shapo
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:30
shapo написав:
В второй раз мой недавний пост хамовитому королю конго модер этого форума удалил.
Похоже,что за пару лет отсутствия я забыл кто здесь есть ху.
Ну да ладно.
Доказывать что-либо никому не собираюсь,исправляться тем более.
За сим прощаюсь с вменяемыми посетителями этого форума и больше здесь не появлюсь
ну, шляпа, ну давай...
бо з'явитися й сходу почав - тут посварився, там насрав - все по-хамськи, а пафосу вище нікуди.
взагалі унікал - перший раз бачу прихильника совку, який щиро хоче знищити палестинців. в совку жаліли бідненьких арабів
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Shaman
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Додано: Суб 02 гру, 2023 20:48
shapo написав:
В второй раз мой недавний пост хамовитому королю конго модер этого форума удалил.
Похоже,что за пару лет отсутствия я забыл кто здесь есть ху.
Ну да ладно.
Доказывать что-либо никому не собираюсь,исправляться тем более.
За сим прощаюсь с вменяемыми посетителями этого форума и больше здесь не появлюсь
Это правильно, убери свою невменяемость отсюда
И да, ты неисправим, небось свалив в Израиль, а всё тебе Кличко в борщ насрал, а не Путин или Зеленский
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pesikot
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:09
drevlyanin написав: hume написав:
Юнит коммуналка 37 грн.
И, если не ошибаюсь, Кан вышел из проекта. С чем связано не понятно, возможно Юнит начал мешать другим проектам КАНа
37 це ще помірно, виходячи з позицінування ЖК. Я думав що UDP+КАН заломлять не менше 50. Вже писав, що IB Alliance в своїх мурашниках по 400 квартир кожен, зарядив по 18.
Нова реальність.
Якщо КАК вийшов з Юніта, може розпочнуть щось нове будувати, наприлад на ділянці біля Либідської?
кан вышел бо закончит то за что взялся
остался там вася в долгах.
поэтому строить будут долго. продавать дорого. бо деньги нужны
ждут лохов
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Олежан
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:31
flyman написав: cherchiltank написав: flyman написав:
Пропонують кавалірку з орендатором (з кешфлоу 5200 грн.) за 23Куе плюс комісія 3% плюс оформлення.
Це в окупності скільки? Я оцінюю 180 оренд (6.7% річних до податків).
Надабрать?
Кавалірка за 23 кує? Навіть важко зрозуміти яка вона? Це гостінка? Чи общага?
общага перероблена в гостинку
Це як вигрібна яма перероблена на дамський туалет?) контингент хоч пристойний?)
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Додано: Суб 02 гру, 2023 21:34
Shaman написав: shapo написав:
В второй раз мой недавний пост хамовитому королю конго модер этого форума удалил.
Похоже,что за пару лет отсутствия я забыл кто здесь есть ху.
Ну да ладно.
Доказывать что-либо никому не собираюсь,исправляться тем более.
За сим прощаюсь с вменяемыми посетителями этого форума и больше здесь не появлюсь
ну, шляпа, ну давай...
бо з'явитися й сходу почав - тут посварився, там насрав - все по-хамськи, а пафосу вище нікуди.
взагалі унікал - перший раз бачу прихильника совку, який щиро хоче знищити палестинців. в совку жаліли бідненьких арабів
Якесь узькомовне тупе гівно, скатертиною шлях цьому парубку)
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cherchiltank
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:08
hume написав:
Интересно как там с проездом через русановские сады? На сколько я помню на въезде в садах стоит шлагбаум.
Уже года 4 как прорвали тот рубеж обороны садоводов.
С пуском моста, цена земли на садах от переулков до примерно 10-12 линии должна вырасти.
До войны спекулировал участками на садах немного знаю тот мир.
Рекорд цены 2008 год 270 000 у.е. за 6 соток.
7 линия к Днепру (самый жир)
В 2018 такой участок можно было взять за 42 - 45 куе.
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UA
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:46
cherchiltank написав:
Це як вигрібна яма перероблена на дамський туалет?) контингент хоч пристойний?)
Це як гуртожиток часів хрущова (малоповерхова забудова з цегли, тепер майже в центрі міста), в якому поділили кухні і санвузли і поприєднували до приватизованих кімнат. Що для мене плюс, то відрізаний газ і центральне опалення (закрив і лише в ОСББ платиш квартплату)
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flyman
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:52
flyman написав:
Що для мене плюс, то відрізаний газ і центральне опалення (закрив і лише в ОСББ платиш квартплату)
а отопление там электро? дом не сгорит , когда все по 3квт включат. Закрыть много ума не надо.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:13
vitaliiangel написав: flyman написав:
Що для мене плюс, то відрізаний газ і центральне опалення (закрив і лише в ОСББ платиш квартплату)
а отопление там электро? дом не сгорит , когда все по 3квт включат. Закрыть много ума не надо.
не згорів же до цього часу
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flyman
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