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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11437114381143911440
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:15

  flyman написав:не згорів же до цього часу
я бы с электро уже не брал. в блэкауты у меня все арендаторши поразбегались.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:41

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:не згорів же до цього часу
я бы с электро уже не брал. в блэкауты у меня все арендаторши поразбегались.

Отопление в блекаут есть разве что у хрущей и девятиэтажек. Все новострои завязаны на насосы
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 23:53

  hume написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:не згорів же до цього часу
я бы с электро уже не брал. в блэкауты у меня все арендаторши поразбегались.

Отопление в блекаут есть разве что у хрущей и девятиэтажек. Все новострои завязаны на насосы

А сколько стоит отопление в Метрополисе?
Ну и вообще сколько стоит какое отопление.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 00:23

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:не згорів же до цього часу
я бы с электро уже не брал. в блэкауты у меня все арендаторши поразбегались.

Блекаутов уже не будет, ракеты не стоят вычинки.
1-2 крылатые ракеты это новая школа в российском мухосоанске. Долетает в лучшем случае 1 из 5 ракет до трансформатора. Трансформатор меняется. А ракеты стоимостью 10 млн долларов тю-тю.
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 03 гру, 2023 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 00:25

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Що для мене плюс, то відрізаний газ і центральне опалення (закрив і лише в ОСББ платиш квартплату)
а отопление там электро? дом не сгорит , когда все по 3квт включат. Закрыть много ума не надо.

не згорів же до цього часу

Там нічому горіти бо у людей електрику мабуть теж відрубали за борги - безпечна інвестиція)
cherchiltank
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