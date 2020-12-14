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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 02 гру, 2023 23:15
flyman написав:
не згорів же до цього часу
я бы с электро уже не брал. в блэкауты у меня все арендаторши поразбегались.
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vitaliiangel
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:41
vitaliiangel написав: flyman написав:
не згорів же до цього часу
я бы с электро уже не брал. в блэкауты у меня все арендаторши поразбегались.
Отопление в блекаут есть разве что у хрущей и девятиэтажек. Все новострои завязаны на насосы
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hume
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Додано: Суб 02 гру, 2023 23:53
hume написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
не згорів же до цього часу
я бы с электро уже не брал. в блэкауты у меня все арендаторши поразбегались.
Отопление в блекаут есть разве что у хрущей и девятиэтажек. Все новострои завязаны на насосы
А сколько стоит отопление в Метрополисе?
Ну и вообще сколько стоит какое отопление.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 00:23
vitaliiangel написав: flyman написав:
не згорів же до цього часу
я бы с электро уже не брал. в блэкауты у меня все арендаторши поразбегались.
Блекаутов уже не будет, ракеты не стоят вычинки.
1-2 крылатые ракеты это новая школа в российском мухосоанске. Долетает в лучшем случае 1 из 5 ракет до трансформатора. Трансформатор меняется. А ракеты стоимостью 10 млн долларов тю-тю.
Востаннє редагувалось Zebra
в Нед 03 гру, 2023 00:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 00:25
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
Що для мене плюс, то відрізаний газ і центральне опалення (закрив і лише в ОСББ платиш квартплату)
а отопление там электро? дом не сгорит , когда все по 3квт включат. Закрыть много ума не надо.
не згорів же до цього часу
Там нічому горіти бо у людей електрику мабуть теж відрубали за борги - безпечна інвестиція)
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