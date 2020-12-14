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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11437114381143911440
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 00:25

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Що для мене плюс, то відрізаний газ і центральне опалення (закрив і лише в ОСББ платиш квартплату)
а отопление там электро? дом не сгорит , когда все по 3квт включат. Закрыть много ума не надо.

не згорів же до цього часу

Там нічому горіти бо у людей електрику мабуть теж відрубали за борги - безпечна інвестиція)
cherchiltank
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  #<1 ... 11437114381143911440
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