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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 гру, 2023 00:25
flyman написав: vitaliiangel написав: flyman написав:
Що для мене плюс, то відрізаний газ і центральне опалення (закрив і лише в ОСББ платиш квартплату)
а отопление там электро? дом не сгорит , когда все по 3квт включат. Закрыть много ума не надо.
не згорів же до цього часу
Там нічому горіти бо у людей електрику мабуть теж відрубали за борги - безпечна інвестиція)
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