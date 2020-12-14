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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11437114381143911440
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Zebra написав:Блекаутов уже не будет, ракеты не стоят вычинки.
1-2 крылатые ракеты это новая школа в российском мухосоанске. Долетает в лучшем случае 1 из 5 ракет до трансформатора. Трансформатор меняется. А ракеты стоимостью 10 млн долларов тю-тю.


о, ще один Арестович)
не неси маячні, нічого ще не вирішено і близько
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Зебра, узнайте для интереса, какой срок изготовления и логистики для трансф. среднего и высокого напряжения

От года

Морозы придут, и без ракет начнутся блекауты
Система не так стабильна, как хотелось бы
Чукча2
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 14:58

  Zebra написав:
  vitaliiangel написав:
  flyman написав:не згорів же до цього часу
я бы с электро уже не брал. в блэкауты у меня все арендаторши поразбегались.

Блекаутов уже не будет, ракеты не стоят вычинки.
1-2 крылатые ракеты это новая школа в российском мухосоанске. Долетает в лучшем случае 1 из 5 ракет до трансформатора. Трансформатор меняется. А ракеты стоимостью 10 млн долларов тю-тю.

Их уже не будет. завезли всё ПВО, которое только существует
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:06

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У Повітряних силах розповіли, чому росія наразі не застосовує далекобійні ракети

рф наразі запускає по території України шахеди та майже не використовує ракети. Речник Повітряних сил вважає, що запасів ракет у росії замало для масованих ударів по Україні. Він припустив, що ворог накопичив до 900 високоточних ракет.

В ПС розповіли, що цього року ворог має вдвічі менше ракет, ніж минулого. Саме тому вони їх не запускають так масовано, а притримують. Речник переконаний, що окупанти зберігають їх для інших задач.

«Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту», – зауважив речник.
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 15:37

Доброго дня, про ЖК "Poetica" де можна почитати відгуки? Варто там купляти для себе?
Sandor
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 16:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:«Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту», – зауважив речник.


Так может они фору нам дают, чтоб мы успели что-то произвести? Или мы нифига сами не можем?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 16:50

  Sandor написав:Доброго дня, про ЖК "Poetica" де можна почитати відгуки? Варто там купляти для себе?


Наприклад тут:
https://forum.domik.ua/zhk-poetica-ul-d ... 33538.html
А варто чи ні то вам вирішувати.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 16:52

  kingkongovets написав:
beee написав:Какие понты. Разберись со своими комплексами. С ЯГ есть выход на ярвал. ЯрВал назван для ориентира.

комплекси весь час дзюрчать з тебе, наш накачаний та увішаний спортивними медалями польський ухилянт та видатний інженер
це ж саме вони не дозволяють тобі ігнорувати Франта і тому ми вимушені проматувати ваші постійні срачі?

задля орієнтира є Львівська площа, або Сінний ринок, як це місце досі називають корінні кияни

а топонім «на Золотих воротах» використовують лише понаїхи, кияни ніколи так не кажуть

Ты ещё и ванга впридачу. Знает кто ухилянт. Медаль себе повесь. Заслужил
beee
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 17:19

  drevlyanin написав:
  Sandor написав:Доброго дня, про ЖК "Poetica" де можна почитати відгуки? Варто там купляти для себе?


Наприклад тут:
https://forum.domik.ua/zhk-poetica-ul-d ... 33538.html
А варто чи ні то вам вирішувати.


рендер і реальність наче з мема :) :mrgreen: а памятаю там малювали такі округлі лінії, мало не як в ТТ. у white lines похоже теж саме вийшло (тобто наіпунькали із рендерами)
trololo
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