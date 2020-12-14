Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Zebra написав:Блекаутов уже не будет, ракеты не стоят вычинки. 1-2 крылатые ракеты это новая школа в российском мухосоанске. Долетает в лучшем случае 1 из 5 ракет до трансформатора. Трансформатор меняется. А ракеты стоимостью 10 млн долларов тю-тю.
о, ще один Арестович) не неси маячні, нічого ще не вирішено і близько
я бы с электро уже не брал. в блэкауты у меня все арендаторши поразбегались.
Блекаутов уже не будет, ракеты не стоят вычинки. 1-2 крылатые ракеты это новая школа в российском мухосоанске. Долетает в лучшем случае 1 из 5 ракет до трансформатора. Трансформатор меняется. А ракеты стоимостью 10 млн долларов тю-тю.
Их уже не будет. завезли всё ПВО, которое только существует
У Повітряних силах розповіли, чому росія наразі не застосовує далекобійні ракети
рф наразі запускає по території України шахеди та майже не використовує ракети. Речник Повітряних сил вважає, що запасів ракет у росії замало для масованих ударів по Україні. Він припустив, що ворог накопичив до 900 високоточних ракет.
В ПС розповіли, що цього року ворог має вдвічі менше ракет, ніж минулого. Саме тому вони їх не запускають так масовано, а притримують. Речник переконаний, що окупанти зберігають їх для інших задач.
«Повірте, було б у них достатньо ракет – вони били б кожного дня, допоки не довели б нас до блекауту», – зауважив речник. ㅤ
beee написав:Какие понты. Разберись со своими комплексами. С ЯГ есть выход на ярвал. ЯрВал назван для ориентира.
комплекси весь час дзюрчать з тебе, наш накачаний та увішаний спортивними медалями польський ухилянт та видатний інженер це ж саме вони не дозволяють тобі ігнорувати Франта і тому ми вимушені проматувати ваші постійні срачі?
задля орієнтира є Львівська площа, або Сінний ринок, як це місце досі називають корінні кияни
а топонім «на Золотих воротах» використовують лише понаїхи, кияни ніколи так не кажуть
Ты ещё и ванга впридачу. Знает кто ухилянт. Медаль себе повесь. Заслужил