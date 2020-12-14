beee написав:Ты ещё и ванга впридачу. Знает кто ухилянт. Медаль себе повесь. Заслужил
дякую дуже
але в мене і ордени є і не від тебе
зи: так ти нарешті зрозумів на яких ти живеш воротах?)
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Додано: Нед 03 гру, 2023 20:19
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
дякую дуже
але в мене і ордени є і не від тебе
зи: так ти нарешті зрозумів на яких ти живеш воротах?)
Додано: Нед 03 гру, 2023 20:50
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