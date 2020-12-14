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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11438114391144011441
Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 20:19

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:Ты ещё и ванга впридачу. Знает кто ухилянт. Медаль себе повесь. Заслужил


дякую дуже
але в мене і ордени є і не від тебе

зи: так ти нарешті зрозумів на яких ти живеш воротах?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 23:20

  trololo написав:
  drevlyanin написав:
  Sandor написав:Доброго дня, про ЖК "Poetica" де можна почитати відгуки? Варто там купляти для себе?


Наприклад тут:
https://forum.domik.ua/zhk-poetica-ul-d ... 33538.html
А варто чи ні то вам вирішувати.


рендер і реальність наче з мема :) :mrgreen: а памятаю там малювали такі округлі лінії, мало не як в ТТ. у white lines похоже теж саме вийшло (тобто наіпунькали із рендерами), хоч і не так нагло спростили


А пам'ятаєте, які кльові перші рендери Севена були? А результат-як завжди. :(
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 03:19

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Проблема зараз взагалі не з блекаутами, блекаути і в минулому році великою проблемою не стали. Проблема в настроях людей - а вони не такі оптимістичні як минулого року.
cherchiltank
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  #<1 ... 11438114391144011441
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