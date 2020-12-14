beee написав:Ты ещё и ванга впридачу. Знает кто ухилянт. Медаль себе повесь. Заслужил
дякую дуже
але в мене і ордени є і не від тебе
зи: так ти нарешті зрозумів на яких ти живеш воротах?)
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 гру, 2023 20:19
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
дякую дуже
але в мене і ордени є і не від тебе
зи: так ти нарешті зрозумів на яких ти живеш воротах?)
Додано: Нед 03 гру, 2023 23:20
А пам'ятаєте, які кльові перші рендери Севена були? А результат-як завжди.
Додано: Пон 04 гру, 2023 03:19
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Проблема зараз взагалі не з блекаутами, блекаути і в минулому році великою проблемою не стали. Проблема в настроях людей - а вони не такі оптимістичні як минулого року.
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Доречі де ті альтернативно обдаровані що розказували три місяці тому про економічний бум і тицяти на ріст автопродаж?)
У листопаді в України придбали близько 5,4 тис нових авто, що на 6% менше, ніж минулого місяця.
Ось така фігня малята)
Додано: Пон 04 гру, 2023 11:00
Дякуємо польським страйкарям, що не пропускають фури і автотрейли.
|