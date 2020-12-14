Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 03 гру, 2023 20:19
beee написав:Ты ещё и ванга впридачу. Знает кто ухилянт. Медаль себе повесь. Заслужил
дякую дуже
але в мене і ордени є і не від тебе
зи: так ти нарешті зрозумів на яких ти живеш воротах?)
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Додано: Пон 04 гру, 2023 03:19
Проблема зараз взагалі не з блекаутами, блекаути і в минулому році великою проблемою не стали. Проблема в настроях людей - а вони не такі оптимістичні як минулого року.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 10:58
Доречі де ті альтернативно обдаровані що розказували три місяці тому про економічний бум і тицяти на ріст автопродаж?)
У листопаді в України придбали близько 5,4 тис нових авто, що на 6% менше, ніж минулого місяця. Ось така фігня малята)
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Додано: Пон 04 гру, 2023 11:00
cherchiltank написав:
Доречі де ті альтернативно обдаровані що розказували три місяці тому про економічний бум і тицяти на ріст автопродаж?)
У листопаді в України придбали близько 5,4 тис нових авто, що на 6% менше, ніж минулого місяця.
Ось така фігня малята)
Дякуємо польським страйкарям, що не пропускають фури і автотрейли.
Zebra
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Додано: Пон 04 гру, 2023 11:38
Zebra написав: cherchiltank написав:
Доречі де ті альтернативно обдаровані що розказували три місяці тому про економічний бум і тицяти на ріст автопродаж?)
У листопаді в України придбали близько 5,4 тис нових авто, що на 6% менше, ніж минулого місяця.
Ось така фігня малята)
Дякуємо польським страйкарям, що не пропускають фури і автотрейли.
І тут викрутився) дефіциту машин в салонах нема, кому будем дякувати коли блокада закінчиться?)
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:12
А это не дом Сержика? Кто помнит - у него такая площадь? Или у него было критичным 4 комнаты? Я к тому, что можно ли констатировать, что за два года цена вернулась на уровень его покупки и он фактически 2 года аренды уже сэкономил?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... TOD6Y.html
striped
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:22
cherchiltank написав:
І тут викрутився) дефіциту машин в салонах нема, кому будем дякувати коли блокада закінчиться?)
Біткоїн вже майже по 42к, скоро мамкині інвестори почнуть фіксуватися. Доречі що порадите в два рази дорожче ніж 4U ?
Zebra
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:26
Zebra написав: cherchiltank написав:
І тут викрутився) дефіциту машин в салонах нема, кому будем дякувати коли блокада закінчиться?)
Біткоїн вже майже по 42к, скоро мамкині інвестори почнуть фіксуватися. Доречі що порадите в два рази дорожче ніж 4U ?
Щось у межах Києва)
cherchiltank
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:37
cherchiltank написав: Zebra написав: cherchiltank написав:
І тут викрутився) дефіциту машин в салонах нема, кому будем дякувати коли блокада закінчиться?)
Біткоїн вже майже по 42к, скоро мамкині інвестори почнуть фіксуватися. Доречі що порадите в два рази дорожче ніж 4U ?
Щось у межах Києва)
Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.
Zebra
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