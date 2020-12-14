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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11438114391144011441>
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 10:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Доречі де ті альтернативно обдаровані що розказували три місяці тому про економічний бум і тицяти на ріст автопродаж?)


У листопаді в України придбали близько 5,4 тис нових авто, що на 6% менше, ніж минулого місяця.

Ось така фігня малята)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 11:00

  cherchiltank написав:Доречі де ті альтернативно обдаровані що розказували три місяці тому про економічний бум і тицяти на ріст автопродаж?)


У листопаді в України придбали близько 5,4 тис нових авто, що на 6% менше, ніж минулого місяця.

Ось така фігня малята)

Дякуємо польським страйкарям, що не пропускають фури і автотрейли.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 11:38

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:Доречі де ті альтернативно обдаровані що розказували три місяці тому про економічний бум і тицяти на ріст автопродаж?)


У листопаді в України придбали близько 5,4 тис нових авто, що на 6% менше, ніж минулого місяця.

Ось така фігня малята)

Дякуємо польським страйкарям, що не пропускають фури і автотрейли.

І тут викрутився) дефіциту машин в салонах нема, кому будем дякувати коли блокада закінчиться?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:12

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А это не дом Сержика? Кто помнит - у него такая площадь? Или у него было критичным 4 комнаты? Я к тому, что можно ли констатировать, что за два года цена вернулась на уровень его покупки и он фактически 2 года аренды уже сэкономил?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prod ... TOD6Y.html
striped
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:22

  cherchiltank написав:І тут викрутився) дефіциту машин в салонах нема, кому будем дякувати коли блокада закінчиться?)

Біткоїн вже майже по 42к, скоро мамкині інвестори почнуть фіксуватися. Доречі що порадите в два рази дорожче ніж 4U ?
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:26

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:І тут викрутився) дефіциту машин в салонах нема, кому будем дякувати коли блокада закінчиться?)

Біткоїн вже майже по 42к, скоро мамкині інвестори почнуть фіксуватися. Доречі що порадите в два рази дорожче ніж 4U ?

Щось у межах Києва)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:37

  cherchiltank написав:
  Zebra написав:
  cherchiltank написав:І тут викрутився) дефіциту машин в салонах нема, кому будем дякувати коли блокада закінчиться?)

Біткоїн вже майже по 42к, скоро мамкині інвестори почнуть фіксуватися. Доречі що порадите в два рази дорожче ніж 4U ?

Щось у межах Києва)

Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:56

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Zebra написав:Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.

То дивіться лівий берег. Чого вас взагалі на Академмістечко потягнуло?
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 12:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Faceless написав:
  Zebra написав:Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.

То дивіться лівий берег. Чого вас взагалі на Академмістечко потягнуло?
йому взагалі треба дивитись не Київ а Бровари
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:22

  Faceless написав:
  Zebra написав:Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.

То дивіться лівий берег. Чого вас взагалі на Академмістечко потягнуло?


Метро Чернігівська. Там реально багато з Чернігова )

Но Лівий зараз дійсно стрьомний варіант
fox767676
 
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