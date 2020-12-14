|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 гру, 2023 13:25
fox767676 написав: Faceless написав: Zebra написав:
Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.
То дивіться лівий берег. Чого вас взагалі на Академмістечко потягнуло?
Метро Чернігівська. Там реально багато з Чернігова )
Но Лівий зараз дійсно стрьомний варіант
Чим саме стрьомний? В плані обстрілів? Так прилітало і по правому, я б навіть сказав, більше по правому
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 34294
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1422 раз.
- Подякували: 7913 раз.
-
- Профіль
-
4
7
3
Додано: Пон 04 гру, 2023 13:43
Faceless написав: fox767676 написав: Faceless написав:
То дивіться лівий берег. Чого вас взагалі на Академмістечко потягнуло?
Метро Чернігівська. Там реально багато з Чернігова )
Но Лівий зараз дійсно стрьомний варіант
Чим саме стрьомний? В плані обстрілів? Так прилітало і по правому, я б навіть сказав, більше по правому
у плані підриву мостів, як зізнавався Резніков можливість розглядалася на початку повномаштабного вторгнення. Но Зебра здається оптиміст
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 967
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 283 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 13:43
Zebra написав:
Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.
Бровары!
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 20943
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2328 раз.
- Подякували: 3303 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 04 гру, 2023 14:09
Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.[/quote]
Тоді Бровари)
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 945
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cherchiltank
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|