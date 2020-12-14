RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11438114391144011441
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:25

  fox767676 написав:
  Faceless написав:
  Zebra написав:Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.

То дивіться лівий берег. Чого вас взагалі на Академмістечко потягнуло?


Метро Чернігівська. Там реально багато з Чернігова )

Но Лівий зараз дійсно стрьомний варіант

Чим саме стрьомний? В плані обстрілів? Так прилітало і по правому, я б навіть сказав, більше по правому
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34295
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1422 раз.
Подякували: 7913 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:43

  Faceless написав:
  fox767676 написав:
  Faceless написав:То дивіться лівий берег. Чого вас взагалі на Академмістечко потягнуло?


Метро Чернігівська. Там реально багато з Чернігова )

Но Лівий зараз дійсно стрьомний варіант

Чим саме стрьомний? В плані обстрілів? Так прилітало і по правому, я б навіть сказав, більше по правому


у плані підриву мостів, як зізнавався Резніков можливість розглядалася на початку повномаштабного вторгнення. Но Зебра здається оптиміст
fox767676
 
Повідомлень: 971
З нами з: 13.06.20
Подякував: 283 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:43

  Zebra написав:Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.
Бровары!
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20964
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2330 раз.
Подякували: 3304 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:09

Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.[/quote]
Тоді Бровари)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 945
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хтось вже їздив на 111му? як воно взагалі? на жаль зараз не в Києві, а так мріяв проїхатись по Подільському одним з перших(

зи: інформовані джерела повідомляють, що завтра можуть відкрити рух на новій ділянці Окружної на Оболоні
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10801
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:хтось вже їздив на 111му? як воно взагалі?


Нагорний їздив:
foxluck
 
Повідомлень: 485
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  kingkongovets написав:хтось вже їздив на 111му? як воно взагалі?


Нагорний їздив:
Нагорний канєшна вкрай обмежений потс, я в тіктоці бачив набагато більш інформативніші роліки без зайвого упередженого піздєжа, але дякую і за це
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10801
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2515 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:56

  kingkongovets написав:
foxluck написав:
  kingkongovets написав:хтось вже їздив на 111му? як воно взагалі?


Нагорний їздив:
Нагорний канєшна вкрай обмежений потс, я в тіктоці бачив набагато більш інформативніші роліки без зайвого упередженого піздєжа, але дякую і за це

у тебя все обмежені, один ты умник. сам хоть что-то снял в своей жизни?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1463
З нами з: 17.12.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 144 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11438114391144011441
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Альтернативщик, beee і 18 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 132, 133, 134
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1339 5376457
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лис, 2023 00:48
cherchiltank
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24345 16353063
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 лис, 2023 08:32
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 13830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3025)
04.12.2023 20:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.