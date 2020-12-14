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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11438114391144011441
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:25

  fox767676 написав:
  Faceless написав:
  Zebra написав:Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.

То дивіться лівий берег. Чого вас взагалі на Академмістечко потягнуло?


Метро Чернігівська. Там реально багато з Чернігова )

Но Лівий зараз дійсно стрьомний варіант

Чим саме стрьомний? В плані обстрілів? Так прилітало і по правому, я б навіть сказав, більше по правому
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:43

  Faceless написав:
  fox767676 написав:
  Faceless написав:То дивіться лівий берег. Чого вас взагалі на Академмістечко потягнуло?


Метро Чернігівська. Там реально багато з Чернігова )

Но Лівий зараз дійсно стрьомний варіант

Чим саме стрьомний? В плані обстрілів? Так прилітало і по правому, я б навіть сказав, більше по правому


у плані підриву мостів, як зізнавався Резніков можливість розглядалася на початку повномаштабного вторгнення. Но Зебра здається оптиміст
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 13:43

  Zebra написав:Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.
Бровары!
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:09

Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.[/quote]
Тоді Бровари)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:07

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

хтось вже їздив на 111му? як воно взагалі? на жаль зараз не в Києві, а так мріяв проїхатись по Подільському одним з перших(

зи: інформовані джерела повідомляють, що завтра можуть відкрити рух на новій ділянці Окружної на Оболоні
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:57

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:хтось вже їздив на 111му? як воно взагалі?


Нагорний їздив:
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:38

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  kingkongovets написав:хтось вже їздив на 111му? як воно взагалі?


Нагорний їздив:
Нагорний канєшна вкрай обмежений потс, я в тіктоці бачив набагато більш інформативніші роліки без зайвого упередженого піздєжа, але дякую і за це
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:56

  kingkongovets написав:
foxluck написав:
  kingkongovets написав:хтось вже їздив на 111му? як воно взагалі?


Нагорний їздив:
Нагорний канєшна вкрай обмежений потс, я в тіктоці бачив набагато більш інформативніші роліки без зайвого упередженого піздєжа, але дякую і за це

у тебя все обмежені, один ты умник. сам хоть что-то снял в своей жизни?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 22:14

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

beee написав:у тебя все обмежені, один ты умник. сам хоть что-то снял в своей жизни?
звичайно, а в тебе я бачу надлишок адреналіну, якщо досі продовжуєш рефлексувати?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 22:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

як зараз виглядає нова ділянка Окружної на Оболоні
Зображення
kingkongovets
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