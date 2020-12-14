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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 гру, 2023 13:25
fox767676 написав: Faceless написав: Zebra написав:
Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.
То дивіться лівий берег. Чого вас взагалі на Академмістечко потягнуло?
Метро Чернігівська. Там реально багато з Чернігова )
Но Лівий зараз дійсно стрьомний варіант
Чим саме стрьомний? В плані обстрілів? Так прилітало і по правому, я б навіть сказав, більше по правому
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Faceless
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:43
Faceless написав: fox767676 написав: Faceless написав:
То дивіться лівий берег. Чого вас взагалі на Академмістечко потягнуло?
Метро Чернігівська. Там реально багато з Чернігова )
Но Лівий зараз дійсно стрьомний варіант
Чим саме стрьомний? В плані обстрілів? Так прилітало і по правому, я б навіть сказав, більше по правому
у плані підриву мостів, як зізнавався Резніков можливість розглядалася на початку повномаштабного вторгнення. Но Зебра здається оптиміст
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Додано: Пон 04 гру, 2023 13:43
Zebra написав:
Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.
Бровары!
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:09
Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.[/quote]
Тоді Бровари)
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Додано: Пон 04 гру, 2023 20:07
хтось вже їздив на 111му? як воно взагалі? на жаль зараз не в Києві, а так мріяв проїхатись по Подільському одним з перших(
зи: інформовані джерела повідомляють, що завтра можуть відкрити рух на новій ділянці Окружної на Оболоні
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kingkongovets
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Додано: Пон 04 гру, 2023 20:57
kingkongovets написав:
хтось вже їздив на 111му? як воно взагалі?
Нагорний їздив:
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foxluck
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:38
foxluck написав: kingkongovets написав:
хтось вже їздив на 111му? як воно взагалі?
Нагорний їздив:
Нагорний канєшна вкрай обмежений потс, я в тіктоці бачив набагато більш інформативніші роліки без зайвого упередженого піздєжа, але дякую і за це
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Додано: Пон 04 гру, 2023 21:56
kingkongovets написав: foxluck написав: kingkongovets написав:
хтось вже їздив на 111му? як воно взагалі?
Нагорний їздив:
Нагорний канєшна вкрай обмежений потс, я в тіктоці бачив набагато більш інформативніші роліки без зайвого упередженого піздєжа, але дякую і за це
у тебя все обмежені, один ты умник. сам хоть что-то снял в своей жизни?
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beee
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Додано: Пон 04 гру, 2023 22:14
beee написав:у тебя все обмежені, один ты умник. сам хоть что-то снял в своей жизни?
звичайно, а в тебе я бачу надлишок адреналіну, якщо досі продовжуєш рефлексувати?)
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