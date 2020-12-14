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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11439114401144111442
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 00:38

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:
  Zebra написав:Біткоїн вже майже по 42к, скоро мамкині інвестори почнуть фіксуватися. Доречі що порадите в два рази дорожче ніж 4U ?

Щось у межах Києва)

Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.

Дивіться щось в сторону новонедобудованого мостового переходу, який має виходити одним кінцем прямо на окружну на Че, можна починати з 111 маршрута
flyman
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  #<1 ... 11439114401144111442
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