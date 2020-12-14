Дивіться щось в сторону новонедобудованого мостового переходу, який має виходити одним кінцем прямо на окружну на Че, можна починати з 111 маршрута
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:38
Дивіться щось в сторону новонедобудованого мостового переходу, який має виходити одним кінцем прямо на окружну на Че, можна починати з 111 маршрута
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