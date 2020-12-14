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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11439114401144111442
Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 00:38

  Zebra написав:
  cherchiltank написав:
  Zebra написав:Біткоїн вже майже по 42к, скоро мамкині інвестори почнуть фіксуватися. Доречі що порадите в два рази дорожче ніж 4U ?

Щось у межах Києва)

Мені треба щоб зручніше добиратися в сторону Че і обратно.

Дивіться щось в сторону новонедобудованого мостового переходу, який має виходити одним кінцем прямо на окружну на Че, можна починати з 111 маршрута
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:14

  kingkongovets написав:зи: інформовані джерела повідомляють, що завтра можуть відкрити рух на новій ділянці Окружної на Оболоні

Без тунелю з Оболоні до Троещини це гроші на вітер.
Ну буде тепер пробка на заїзд на Північний міст починатися від пл. Сантьяго де Чилі
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:26

плюси і мінуси своєї інвестиції

А давайте я ще раз, озвучу всі "плюси" і "мінуси" своєї інвестиції!(а в дужках буду писати, як я їх бачу/сприймаю)
Тож поїхали!

Почну з "мінусів":
1. Локація(так, не айс, але і не в самій глибинці Левандівки, що вже не так і погано! )
2. Поблизу колія "не основна", а "основні" колії трохи далі(взагалі, не парюсь, так як до цього швидко звикається/не звертається зайва увага)
3. "На котловані", а не майже "готове"(так я вище, три сторінки списав на пояснення, то вже повторювати не буду)
4. Великий комплекс на майже 1 000 квартир(ну так в "точковій" забудові і не в найгіршій локації - то і ціни там "кусаються"! )
5. Дуже багато смарт-квартир в цьому ЖК(і оце - я сам рахую, що найбільший "мінус" моєї інвестиції...)
Але ще раз наголошу - що кращої інвестиції в межах 400-450Кгрн в "бетон" у місті Лева - я не бачу!!!

https://ewhd.pl/
Тепер про "плюси":
1. Сам комплекс - буде гарним!(перелік плюшок читайте на сайті забудовника)
2. До "головних/основних" доріг - близько!(300м до моста/вул Сяйво і 400м до Городоцької - де що по одній, а що по другій дорозі "шморгає" купа різного громадського транспорту)
3. Поблизу АТБ, школи/садочки...
4. Ліс за 500м
5. До Головного ЖД вокзалу і до Аеропорту/Летовища - відносно близько!

Коротше, якщо б не той 1 "мінус", який мене трошки "засмучує" - то, взагалі, я б казав, що ЗА ТАКІ КОШТИ - ІНВЕСТИЦІЯ "БОМБА"! ;)

Тож, читаємо мій підпис і...
oleh_ewhd
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Долярчик, черговий акк пролюбив?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:38

А люди волнуются
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 гру, 2023 14:39

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

2UA
ну не можна ж одночасно побудувати все
я коли таке чую одразу згадую свіжепобудований колишній Московський, памʼятаєте куди він тоді приходив на правому березі, як з нього було добиратися на Поділ і через скільки десятиліть нарешті побудували набережну на Рибальському?
пережили ж якось, все одно це було краще ніж ніяк

зи: ось трохи подальших планів, там і про тий міст/тунель є, якщо цікаво, сам якраз слухаю до речі

https://youtu.be/IGTBmdo5xZU?si=OY5vl19Cpc64xcaa
kingkongovets
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