Додано: Вів 05 гру, 2023 14:26

А давайте я ще раз, озвучу всі "плюси" і "мінуси" своєї інвестиції!(а в дужках буду писати, як я їх бачу/сприймаю)Тож поїхали!Почну з "мінусів":1. Локація(так, не айс, але і не в самій глибинці Левандівки, що вже не так і погано! )2. Поблизу колія "не основна", а "основні" колії трохи далі(взагалі, не парюсь, так як до цього швидко звикається/не звертається зайва увага)3. "На котловані", а не майже "готове"(так я вище, три сторінки списав на пояснення, то вже повторювати не буду)4. Великий комплекс на майже 1 000 квартир(ну так в "точковій" забудові і не в найгіршій локації - то і ціни там "кусаються"! )5. Дуже багато смарт-квартир в цьому ЖК(і оце - я сам рахую, що найбільший "мінус" моєї інвестиції...)Але ще раз наголошу - що кращої інвестиції в межах 400-450Кгрн в "бетон" у місті Лева - я не бачу!!!Тепер про "плюси":1. Сам комплекс - буде гарним!(перелік плюшок читайте на сайті забудовника)2. До "головних/основних" доріг - близько!(300м до моста/вул Сяйво і 400м до Городоцької - де що по одній, а що по другій дорозі "шморгає" купа різного громадського транспорту)3. Поблизу АТБ, школи/садочки...4. Ліс за 500м5. До Головного ЖД вокзалу і до Аеропорту/Летовища - відносно близько!Коротше, якщо б не той 1 "мінус", який мене трошки "засмучує" - то, взагалі, я б казав, що ЗА ТАКІ КОШТИ - ІНВЕСТИЦІЯ "БОМБА"!Тож, читаємо мій підпис і...