Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
cherchiltank написав:Проблема зараз взагалі не з блекаутами, блекаути і в минулому році великою проблемою не стали. Проблема в настроях людей - а вони не такі оптимістичні як минулого року.
В мене немає оптимізму з травня 2019, коли простий нароТ ("охлос", по науковому) дружно проголосував за актора-коміка на стадіоні, весільних фотографів, шашличників, корабельних сосен і шоферів на найвищі керівні посади в державі. І доки ця шушера буде при владі - нічого хорошого в державі і на КРЖН не станеться.
На "вторинці" застой. Найдешевше житло, готельки і 1к "хрущовки" біля м. Святошино, Академмістечко і Лісова - як висіли за 30 000 - 35 000 два місяця назад, так і висять. Хіба що пропозицій стало більше. Так що дешевій на марші.
shapo написав:За 8 довоенных лет с 2014 ни одной новой станции метро в Киеве
і жодного порохового, снарядного чи патронного завода! Достойні учні Грушевського і Вінниченка, який повторно пишуть твір "Як отримати державу на шару і проср.ти її".
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 гру, 2023 14:10, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Проблема зараз взагалі не з блекаутами, блекаути і в минулому році великою проблемою не стали. Проблема в настроях людей - а вони не такі оптимістичні як минулого року.
В мене немає оптимізму з травня 2019, коли простий нароТ ("охлос", по науковому) дружно проголосував за актора-коміка на стадіоні, весільних фотографів, шашличників, корабельних сосен і шоферів на найвищі керівні посади в державі. І доки ця шушера буде при владі - нічого хорошого в державі і на КРЖН не станеться.
На "вторинці" застой. Найдешевше житло, готельки і 1к "хрущовки" біля м. Святошино, Академмістечко і Лісова - як висіли за 30 000 - 35 000 два місяця назад, так і висять. Хіба що пропозицій стало більше. Так що дешевій на марші.
shapo написав:За 8 довоенных лет с 2014 ни одной новой станции метро в Киеве
і жодного порохового, снарядного чи патронного завода! Достойні учні Грушевського і Вінниченка, який повторно пишуть твір "Як отримати державу на шару і проср.ти її".
cherchiltank написав:Проблема зараз взагалі не з блекаутами, блекаути і в минулому році великою проблемою не стали. Проблема в настроях людей - а вони не такі оптимістичні як минулого року.
В мене немає оптимізму з травня 2019, коли простий нароТ ("охлос", по науковому) дружно проголосував за актора-коміка на стадіоні, весільних фотографів, шашличників, корабельних сосен і шоферів на найвищі керівні посади в державі. І доки ця шушера буде при владі - нічого хорошого в державі і на КРЖН не станеться.
На "вторинці" застой. Найдешевше житло, готельки і 1к "хрущовки" біля м. Святошино, Академмістечко і Лісова - як висіли за 30 000 - 35 000 два місяця назад, так і висять. Хіба що пропозицій стало більше. Так що дешевій на марші.
shapo написав:За 8 довоенных лет с 2014 ни одной новой станции метро в Киеве
і жодного порохового, снарядного чи патронного завода! Достойні учні Грушевського і Вінниченка, який повторно пишуть твір "Як отримати державу на шару і проср.ти її".
Грушевський згадується в книзі Сандерса,, Червоний барон". В реченні. Коли до нього підійшли і сказали :" Пане президенте більшовики на підступах до Києва. "Він сказав:,, Не заважайте, я їду на шашлики(закреслено) , пишу монографію, "🤦♂️
kingkongovets написав:За даними ЛУН, за останній місяць осені середня вартість квадратного метра в столичних новобудовах піднялась на 700 грн (+1,5%), з 47,3 тис. на 1 листопада до 48 тис. грн на 1 грудня 2023 року.