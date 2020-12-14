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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11440114411144211443
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 16:34

  kingkongovets написав:За даними ЛУН, за останній місяць осені середня вартість квадратного метра в столичних новобудовах піднялась на 700 грн (+1,5%), з 47,3 тис. на 1 листопада до 48 тис. грн на 1 грудня 2023 року.

https://gdevkievezhithorosho.com/2023/1 ... rlIDKqBgqc

Порівняно з груднем 2022 року на 300 грн - сочна аналітика від того ж луну)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 16:56

beee краще не викладуйте про військових, бо отримаєте статтю про дискредитацію армії.
BIGor
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