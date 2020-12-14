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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 гру, 2023 16:34
Порівняно з груднем 2022 року на 300 грн - сочна аналітика від того ж луну)
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cherchiltank
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Додано: Сер 06 гру, 2023 16:56
beee краще не викладуйте про військових, бо отримаєте статтю про дискредитацію армії.
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BIGor
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