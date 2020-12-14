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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11440114411144211443>
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 14:08

  cherchiltank написав:Проблема зараз взагалі не з блекаутами, блекаути і в минулому році великою проблемою не стали. Проблема в настроях людей - а вони не такі оптимістичні як минулого року.

В мене немає оптимізму з травня 2019, коли простий нароТ ("охлос", по науковому) дружно проголосував за актора-коміка на стадіоні, весільних фотографів, шашличників, корабельних сосен і шоферів на найвищі керівні посади в державі.
І доки ця шушера буде при владі - нічого хорошого в державі і на КРЖН не станеться.

На "вторинці" застой. Найдешевше житло, готельки і 1к "хрущовки" біля м. Святошино, Академмістечко і Лісова - як висіли за 30 000 - 35 000 два місяця назад, так і висять. Хіба що пропозицій стало більше.
Так що дешевій :oops: на марші.
  shapo написав:За 8 довоенных лет с 2014 ни одной новой станции метро в Киеве
і жодного порохового, снарядного чи патронного завода! :mrgreen:
Достойні учні Грушевського і Вінниченка, який повторно пишуть твір "Як отримати державу на шару і проср.ти її".
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 гру, 2023 14:10, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 14:26

  Frant написав:
  cherchiltank написав:Проблема зараз взагалі не з блекаутами, блекаути і в минулому році великою проблемою не стали. Проблема в настроях людей - а вони не такі оптимістичні як минулого року.

В мене немає оптимізму з травня 2019, коли простий нароТ ("охлос", по науковому) дружно проголосував за актора-коміка на стадіоні, весільних фотографів, шашличників, корабельних сосен і шоферів на найвищі керівні посади в державі.
І доки ця шушера буде при владі - нічого хорошого в державі і на КРЖН не станеться.

На "вторинці" застой. Найдешевше житло, готельки і 1к "хрущовки" біля м. Святошино, Академмістечко і Лісова - як висіли за 30 000 - 35 000 два місяця назад, так і висять. Хіба що пропозицій стало більше.
Так що дешевій :oops: на марші.
  shapo написав:За 8 довоенных лет с 2014 ни одной новой станции метро в Киеве
і жодного порохового, снарядного чи патронного завода! :mrgreen:
Достойні учні Грушевського і Вінниченка, який повторно пишуть твір "Як отримати державу на шару і проср.ти її".

так що, ПА15куе гастінки Мілютенка не буде?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 14:33

  Frant написав:
  cherchiltank написав:Проблема зараз взагалі не з блекаутами, блекаути і в минулому році великою проблемою не стали. Проблема в настроях людей - а вони не такі оптимістичні як минулого року.

В мене немає оптимізму з травня 2019, коли простий нароТ ("охлос", по науковому) дружно проголосував за актора-коміка на стадіоні, весільних фотографів, шашличників, корабельних сосен і шоферів на найвищі керівні посади в державі.
І доки ця шушера буде при владі - нічого хорошого в державі і на КРЖН не станеться.

На "вторинці" застой. Найдешевше житло, готельки і 1к "хрущовки" біля м. Святошино, Академмістечко і Лісова - як висіли за 30 000 - 35 000 два місяця назад, так і висять. Хіба що пропозицій стало більше.
Так що дешевій :oops: на марші.
  shapo написав:За 8 довоенных лет с 2014 ни одной новой станции метро в Киеве
і жодного порохового, снарядного чи патронного завода! :mrgreen:
Достойні учні Грушевського і Вінниченка, який повторно пишуть твір "Як отримати державу на шару і проср.ти її".

Грушевський згадується в книзі Сандерса,, Червоний барон". В реченні. Коли до нього підійшли і сказали :" Пане президенте більшовики на підступах до Києва. "Він сказав:,, Не заважайте, я їду на шашлики(закреслено) , пишу монографію, "🤦‍♂️
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 14:37

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

За даними ЛУН, за останній місяць осені середня вартість квадратного метра в столичних новобудовах піднялась на 700 грн (+1,5%), з 47,3 тис. на 1 листопада до 48 тис. грн на 1 грудня 2023 року.

https://gdevkievezhithorosho.com/2023/1 ... rlIDKqBgqc
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 15:16

  kingkongovets написав:За даними ЛУН, за останній місяць осені середня вартість квадратного метра в столичних новобудовах піднялась на 700 грн (+1,5%), з 47,3 тис. на 1 листопада до 48 тис. грн на 1 грудня 2023 року.

https://gdevkievezhithorosho.com/2023/1 ... rlIDKqBgqc

На Бомбері від Бараки - в грн. новобуди за рік подешевшали на 11,2%!
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... -flat-sell

Тому, тому не варто звертати уваги на пісні і танці :mrgreen: рилів-новобудівців. :twisted:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 06 гру, 2023 16:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 16:04

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://news.finance.ua/ua/ihor-chernen ... i-parkinhy
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 16:10

  Faceless написав:https://news.finance.ua/ua/ihor-chernenko-kyivs-ki-podvir-ya-zabyti-avtivkamy-chomu-developeram-nevyhidno-buduvaty-pidzemni-parkinhy


"Девелоперам невигідно будувати підземні паркінги. І на це є декілька причин. Перша — висока собівартість, яка може складати $10−12 тис. за місце, і часто вона вища аніж при будівництві житла"

Це як розуміти? :mrgreen:
В паркінгу є утеплення? :mrgreen:
Є водогін, електрика, унітази і мийки?
Стіни обшиті мінватою і гіпсокартоном? :mrgreen:

Не вигідно - най не будують.
Доки не держава не стане штрафувати говнюків за парковку де попало, нічого не зміниться.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 16:34

  kingkongovets написав:За даними ЛУН, за останній місяць осені середня вартість квадратного метра в столичних новобудовах піднялась на 700 грн (+1,5%), з 47,3 тис. на 1 листопада до 48 тис. грн на 1 грудня 2023 року.

https://gdevkievezhithorosho.com/2023/1 ... rlIDKqBgqc

Порівняно з груднем 2022 року на 300 грн - сочна аналітика від того ж луну)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вести с полей:

Инфа 100%, сегодня было две сделки на вторичке, обе на Бульваре Кольцова 14. Первая двушка на 75 метров, 118.5к$. Вторая трешка, точно метраж не скажу, но вроде 110 метров, и цена что-то около 145к$, может на одну две тысячи больше.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Поздравляю
fox767676
 
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