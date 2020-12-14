RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11440114411144211443
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov написав:Вести с полей:

Инфа 100%, сегодня было две сделки на вторичке, обе на Бульваре Кольцова 14. Первая двушка на 75 метров, 118.5к$. Вторая трешка, точно метраж не скажу, но вроде 110 метров, и цена что-то около 145к$, может на одну две тысячи больше.
Вітаю
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 34306
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1423 раз.
Подякували: 7913 раз.
 
Профіль
4
7
3
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 23:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Це як розуміти? :mrgreen:
В паркінгу є утеплення? :mrgreen:

Є проїзд до паркомісця який займає велику площу і його не продаш за гроші.
Тобто щоб продати 15 м2 паркомісця треба ще проїзд схожої площі побудувати.
foxluck
 
Повідомлень: 487
З нами з: 04.10.19
Подякував: 1611 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 00:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  Frant написав:Це як розуміти? :mrgreen:
В паркінгу є утеплення? :mrgreen:

Є проїзд до паркомісця який займає велику площу і його не продаш за гроші.
Тобто щоб продати 15 м2 паркомісця треба ще проїзд схожої площі побудувати.
+ промислова підлога, пандуси та вентиляція
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10805
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2515 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11440114411144211443
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24349 16355618
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 гру, 2023 17:13
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 132, 133, 134
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1339 5377054
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лис, 2023 00:48
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 13982
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (3041)
06.12.2023 23:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.