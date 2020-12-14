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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 гру, 2023 22:52
Voistov написав:Вести с полей:
Инфа 100%, сегодня было две сделки на вторичке, обе на Бульваре Кольцова 14. Первая двушка на 75 метров, 118.5к$. Вторая трешка, точно метраж не скажу, но вроде 110 метров, и цена что-то около 145к$, может на одну две тысячи больше.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 23:32
Frant написав:
Це як розуміти?
В паркінгу є утеплення?
Є проїзд до паркомісця який займає велику площу і його не продаш за гроші.
Тобто щоб продати 15 м2 паркомісця треба ще проїзд схожої площі побудувати.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 00:03
foxluck написав: Frant написав:
Це як розуміти?
В паркінгу є утеплення?
Є проїзд до паркомісця який займає велику площу і його не продаш за гроші.
Тобто щоб продати 15 м2 паркомісця треба ще проїзд схожої площі побудувати.
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Додано: Чет 07 гру, 2023 02:56
Voistov написав:
Вести с полей:
Инфа 100%, сегодня было две сделки на вторичке, обе на Бульваре Кольцова 14. Первая двушка на 75 метров, 118.5к$. Вторая трешка, точно метраж не скажу, но вроде 110 метров, и цена что-то около 145к$, может на одну две тысячи больше.
Гарна ціна - я навіть не знаю де той бульвар)
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Додано: Чет 07 гру, 2023 09:17
"Что то рылы приуныли..."
Не подобається їм дешевій(((
Вони намагаються зробити з нього дорожай.
Проте - не виходить)))
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