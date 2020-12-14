Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Инфа 100%, сегодня было две сделки на вторичке, обе на Бульваре Кольцова 14. Первая двушка на 75 метров, 118.5к$. Вторая трешка, точно метраж не скажу, но вроде 110 метров, и цена что-то около 145к$, может на одну две тысячи больше.
Инфа 100%, сегодня было две сделки на вторичке, обе на Бульваре Кольцова 14. Первая двушка на 75 метров, 118.5к$. Вторая трешка, точно метраж не скажу, но вроде 110 метров, и цена что-то около 145к$, может на одну две тысячи больше.
Не подобається їм дешевій((( Вони намагаються зробити з нього дорожай. Проте - не виходить)))
перспектива не два-три тижні, а п"ять-десять років, партнери не союзники, їм своя сорочка ближче. Цього цього року підвиросло а не впало, бо ЗВР росло як на дрожжах, гривна міцніла, а далі?
Можливо, у тебе в підвалі опеньки підросли? Ціни КРЖН поки такі:
Frant написав:На Бомбері від Бараки - в грн. новобуди за рік подешевшали на 11,2%, в доларах на 9,78%! https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... -flat-sell Тому, тому не варто звертати уваги на пісні і танці рилів-новобудівців.
Ціни "вторинки" за рік піднялись на 5,86%. Тобто покупці переключились на "вторинку". Як я прогнозував, масова "первинка" вже не потрібна, приїхали