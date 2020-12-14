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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11440114411144211443
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Voistov написав:Вести с полей:

Инфа 100%, сегодня было две сделки на вторичке, обе на Бульваре Кольцова 14. Первая двушка на 75 метров, 118.5к$. Вторая трешка, точно метраж не скажу, но вроде 110 метров, и цена что-то около 145к$, может на одну две тысячи больше.
Вітаю
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 23:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Це як розуміти? :mrgreen:
В паркінгу є утеплення? :mrgreen:

Є проїзд до паркомісця який займає велику площу і його не продаш за гроші.
Тобто щоб продати 15 м2 паркомісця треба ще проїзд схожої площі побудувати.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 00:03

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

foxluck написав:
  Frant написав:Це як розуміти? :mrgreen:
В паркінгу є утеплення? :mrgreen:

Є проїзд до паркомісця який займає велику площу і його не продаш за гроші.
Тобто щоб продати 15 м2 паркомісця треба ще проїзд схожої площі побудувати.
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 02:56

  Voistov написав:Вести с полей:

Инфа 100%, сегодня было две сделки на вторичке, обе на Бульваре Кольцова 14. Первая двушка на 75 метров, 118.5к$. Вторая трешка, точно метраж не скажу, но вроде 110 метров, и цена что-то около 145к$, может на одну две тысячи больше.

Гарна ціна - я навіть не знаю де той бульвар)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 09:17

"Что то рылы приуныли..."

Не подобається їм дешевій(((
Вони намагаються зробити з нього дорожай.
Проте - не виходить)))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:22

  Frant написав:"Что то рылы приуныли..."

Не подобається їм дешевій(((
Вони намагаються зробити з нього дорожай.
Проте - не виходить)))

перспектива не два-три тижні, а п"ять-десять років, партнери не союзники, їм своя сорочка ближче. Цього цього року підвиросло а не впало, бо ЗВР росло як на дрожжах, гривна міцніла, а далі?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 11:04

  flyman написав:
  Frant написав:"Что то рылы приуныли..."

Не подобається їм дешевій(((
Вони намагаються зробити з нього дорожай.
Проте - не виходить)))

перспектива не два-три тижні, а п"ять-десять років, партнери не союзники, їм своя сорочка ближче. Цього цього року підвиросло а не впало, бо ЗВР росло як на дрожжах, гривна міцніла, а далі?

Можливо, у тебе в підвалі опеньки підросли? :mrgreen:
Ціни КРЖН поки такі:
  Frant написав:На Бомбері від Бараки - в грн. новобуди за рік подешевшали на 11,2%, в доларах на 9,78%!
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... -flat-sell
Тому, тому не варто звертати уваги на пісні і танці рилів-новобудівців.


Ціни "вторинки" за рік піднялись на 5,86%.
Тобто покупці переключились на "вторинку".
Як я прогнозував, масова "первинка" вже не потрібна, приїхали :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 11:59

  Voistov написав:Вести с полей:

Инфа 100%, сегодня было две сделки на вторичке, обе на Бульваре Кольцова 14. Первая двушка на 75 метров, 118.5к$. Вторая трешка, точно метраж не скажу, но вроде 110 метров, и цена что-то около 145к$, может на одну две тысячи больше.


Вітаю з покупкою. Цікаво як складалася ситуація: ви дотискали продавця чи він "раптом" згадав про вашу пропозицію(як це було у випадку Сержика)? І хто платив рилам-ви чи продавець і яку вони зажадали комісію(якщо не секрет)?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 13:20

  kingkongovets написав:
foxluck написав:
  Frant написав:Це як розуміти? :mrgreen:
В паркінгу є утеплення? :mrgreen:

Є проїзд до паркомісця який займає велику площу і його не продаш за гроші.
Тобто щоб продати 15 м2 паркомісця треба ще проїзд схожої площі побудувати.
+ промислова підлога, пандуси та вентиляція


+ пожежогасіння, розхід бетону та арматури
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:14

  drevlyanin написав:
  Voistov написав:Вести с полей:

Инфа 100%, сегодня было две сделки на вторичке, обе на Бульваре Кольцова 14. Первая двушка на 75 метров, 118.5к$. Вторая трешка, точно метраж не скажу, но вроде 110 метров, и цена что-то около 145к$, может на одну две тысячи больше.


Вітаю з покупкою. Цікаво як складалася ситуація: ви дотискали продавця чи він "раптом" згадав про вашу пропозицію(як це було у випадку Сержика)? І хто платив рилам-ви чи продавець і яку вони зажадали комісію(якщо не секрет)?


“ ви дотискали продавця чи він "раптом" згадав про вашу пропозицію(як це було у випадку Сержика)?” нет, скорее была взаимная заинтересованность, но уступил продавец минимум, 1,3тыс$.
Платил риелторам я, на показ пришел я с ними.
После сделки уже я сказал продавцу, что мол пытался напрямую ввыйти. - да я давал объявление на олх, может просто вниз ушло от скопированных риелторами. - так я и к консьержкам в подъезд ходил, у этаж указывал… о в подъезде объявление оставлял.
Ничего толком не ответил. Да и олх я тщательно и долгое время просматривал…
Не захотел он сам продавать, хотя в сам в этом же доме вышел напрямую.
Комиссию захотели 5 процентов, но сказал 3, или сейчас буду звонить другим риелтором. Согласились без проблем.

P.S. Спасибо всем за поздравления!
Voistov
 
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