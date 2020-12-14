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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11441114421144311444
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Забрал сегодня ключи от юнита. Модно стильно молодёжно
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:09

  Voistov написав:После сделки уже я сказал продавцу, что мол пытался напрямую ввыйти. - да я давал объявление на олх, может просто вниз ушло от скопированных риелторами. - так я и к консьержкам в подъезд ходил, у этаж указывал… о в подъезде объявление оставлял.
Ничего толком не ответил.

Продацю, на жаль, це пофіг.
Ви ж платили, а не він.

А те, що продавець нав,язав послугу ріелтора - так по правді, він повинен був би платити.
Frant
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