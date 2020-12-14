|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 гру, 2023 14:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Забрал сегодня ключи от юнита. Модно стильно молодёжно
Додано: Чет 07 гру, 2023 15:09
Продацю, на жаль, це пофіг.
Ви ж платили, а не він.
А те, що продавець нав,язав послугу ріелтора - так по правді, він повинен був би платити.
Зараз переглядають цей форум: yuriyblack і 18 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|