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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 гру, 2023 14:54
Забрал сегодня ключи от юнита. Модно стильно молодёжно
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hume
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Додано: Чет 07 гру, 2023 15:09
Voistov написав:
После сделки уже я сказал продавцу, что мол пытался напрямую ввыйти. - да я давал объявление на олх, может просто вниз ушло от скопированных риелторами. - так я и к консьержкам в подъезд ходил, у этаж указывал… о в подъезде объявление оставлял.
Ничего толком не ответил.
Продацю, на жаль, це пофіг.
Ви ж платили, а не він.
А те, що продавець нав,язав послугу ріелтора - так по правді, він повинен був би платити.
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Frant
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:27
hume написав:
Забрал сегодня ключи от юнита. Модно стильно молодёжно
Поздравляю.
Юнит офигенный
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:33
Как я продавал Славутич (по е оселе) военным, скупившим несколько квартир, можно эпиграммы писать
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:48
Десять негритят зрадили країну.
Один пішов гуляти - і от їх стало дев'ять.
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Investor_K
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:52
Voistov написав:
Комиссию захотели 5 процентов, но сказал 3, или сейчас буду звонить другим риелтором. Согласились без проблем.
в принципе могли бы продавить на 2,5
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Додано: Чет 07 гру, 2023 18:54
hume написав:
Забрал сегодня ключи от юнита. Модно стильно молодёжно
поздравляю)
не подскажите почем входили?
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