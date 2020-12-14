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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11441114421144311444
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 14:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Забрал сегодня ключи от юнита. Модно стильно молодёжно
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:09

  Voistov написав:После сделки уже я сказал продавцу, что мол пытался напрямую ввыйти. - да я давал объявление на олх, может просто вниз ушло от скопированных риелторами. - так я и к консьержкам в подъезд ходил, у этаж указывал… о в подъезде объявление оставлял.
Ничего толком не ответил.

Продацю, на жаль, це пофіг.
Ви ж платили, а не він.

А те, що продавець нав,язав послугу ріелтора - так по правді, він повинен був би платити.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:27

  hume написав:Забрал сегодня ключи от юнита. Модно стильно молодёжно

Поздравляю.
Юнит офигенный
beee
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:33

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Как я продавал Славутич (по е оселе) военным, скупившим несколько квартир, можно эпиграммы писать
beee
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:48

Пропоную продовжити

Десять негритят зрадили країну.
Один пішов гуляти - і от їх стало дев'ять.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Voistov написав:Комиссию захотели 5 процентов, но сказал 3, или сейчас буду звонить другим риелтором. Согласились без проблем.

в принципе могли бы продавить на 2,5
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 18:54

  hume написав:Забрал сегодня ключи от юнита. Модно стильно молодёжно

поздравляю)
не подскажите почем входили?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:44

  Прохожий написав:
  Voistov написав:Комиссию захотели 5 процентов, но сказал 3, или сейчас буду звонить другим риелтором. Согласились без проблем.

в принципе могли бы продавить на 2,5


а можно просто сказать 1500-2000$ за доставку собственника к нотариусу и пару показов, так что бы не сильно обидно сторонам было. процент тот вообще от балды, рылы готовы и на 1.5% согласиться мимо агентства. это в случае когда владелец всего сам боится...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 20:07

  Slon_Nosov написав:
  Прохожий написав:
  Voistov написав:Комиссию захотели 5 процентов, но сказал 3, или сейчас буду звонить другим риелтором. Согласились без проблем.

в принципе могли бы продавить на 2,5


а можно просто сказать 1500-2000$ за доставку собственника к нотариусу и пару показов, так что бы не сильно обидно сторонам было. процент тот вообще от балды, рылы готовы и на 1.5% согласиться мимо агентства. это в случае когда владелец всего сам боится...

Давно органам потрібно взятися за цих спекулів, 200-300 долл має бути максимумом.
unicdima
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