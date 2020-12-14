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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 гру, 2023 14:54
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Забрал сегодня ключи от юнита. Модно стильно молодёжно
Додано: Чет 07 гру, 2023 15:09
Продацю, на жаль, це пофіг.
Ви ж платили, а не він.
А те, що продавець нав,язав послугу ріелтора - так по правді, він повинен був би платити.
Додано: Чет 07 гру, 2023 18:27
Додано: Чет 07 гру, 2023 18:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Как я продавал Славутич (по е оселе) военным, скупившим несколько квартир, можно эпиграммы писать
Додано: Чет 07 гру, 2023 18:48
Пропоную продовжити
Десять негритят зрадили країну.
Один пішов гуляти - і от їх стало дев'ять.
Додано: Чет 07 гру, 2023 18:52
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Чет 07 гру, 2023 18:54
Додано: Чет 07 гру, 2023 19:44
а можно просто сказать 1500-2000$ за доставку собственника к нотариусу и пару показов, так что бы не сильно обидно сторонам было. процент тот вообще от балды, рылы готовы и на 1.5% согласиться мимо агентства. это в случае когда владелец всего сам боится...
Додано: Чет 07 гру, 2023 20:07
Давно органам потрібно взятися за цих спекулів, 200-300 долл має бути максимумом.
Додано: Чет 07 гру, 2023 22:11
Вітаю. Сам ледь не купив там у день відкриття продаж, але пропонували на ажіотажі виключно неліквад типу: другий поверх з великою площею+терраса, вікна в вікна та ще й колодязь двору, коряві планування і т.і. Да і вибішує оте КАНівське кручу/верчу надурити хочу-прайсу нема, скільки планувань і на яких поверхах є у продажу не повідомляють, чіткіх критеріїв ціни не надають, натомість менеджер щось там дивиться в своєму компі і пропонує покупцю те, що сам вважає за потрібне і типу все інше вже продане а в той же час інший менеджер іншому покупцю пропонує інакші квартири. Ну і саме місце геть не надихало. Але по результату виглядає зараз нічого так.
п.с. На презентації при типу максимальних знижках за "так собі" однухи мені заряжали 1470-1580 ує.
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