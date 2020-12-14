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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11442114431144411445
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 22:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

кажуть шо однією смугою відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом, хтось вже там їздив, кияни?
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:15

  beee написав:Поздравляю.
Юнит офигенный

Спасибо. Неожиданно при подписании договора на обслуживание мне выдали огромный пакет с разными коробками. Сначала подумал,что поздравили с новым годом, но, как оказалось, в пакете лежали комплектующие для системы "умный дом", или как то так.

1. Очевидно голова системы отопления danfoss ally и две термоголовки, управляется с телефона.
2. система Ajax. Бездротова сигнализация, тревожная кнопка, датчики движения, беспроводные датчики дыма, магнитные замки (хз зачем) датчики затопления (система нептун уже интегрирована в стояк на этаже и заведена, и ещё что-то, лень было разбираться.

Из правил на проведение ремонтных работ можно сделать двухтомник. Походил по территории, определенно это что-то новое. В парадном несколько квартир уже зашли на ремонт, общее количество квартир на парадное около 25 , это радует


  Прохожий написав:поздравляю)
не подскажите почем входили?

Большое спасибо.

Итого получилось 1530 уе/м с первоначальным взносом 50% и рассрочкой. После обмеров получилось 27.5 метров, или чуть более 57 Куе
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:27

  drevlyanin написав:
  hume написав:Забрал сегодня ключи от юнита. Модно стильно молодёжно


Вітаю. Сам ледь не купив там у день відкриття продаж, але пропонували на ажіотажі виключно неліквад типу: другий поверх з великою площею+терраса, вікна в вікна та ще й колодязь двору, коряві планування і т.і. Да і вибішує оте КАНівське кручу/верчу надурити хочу-прайсу нема, скільки планувань і на яких поверхах є у продажу не повідомляють, чіткіх критеріїв ціни не надають, натомість менеджер щось там дивиться в своєму компі і пропонує покупцю те, що сам вважає за потрібне і типу все інше вже продане а в той же час інший менеджер іншому покупцю пропонує інакші квартири. :shock: Ну і саме місце геть не надихало. Але по результату виглядає зараз нічого так.
п.с. На презентації при типу максимальних знижках за "так собі" однухи мені заряжали 1470-1580 ує.

Я тоже приехал в первые дни открытия, и меня тоже немного напрягли ситуацией которую они же сами и устроили. Поэтому я им сказал, что готов на завтра заключать договор, но если мне предложат все варианты. Как оказалось под бронью были ещё три квартиры. В итоге забрал квартиру под чьей то бронью. Взял последний этаж с видом во двор, но из-за последнего этажа вид получился поинтересней чем с третьего. Предлагали ещё с 5ти метровым потолком, но тогда однокомнатная квартира получается совершенно непропорциональной
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:35

https://uk.bn.ua/realty1331809/

60 000 дол. за 350 м2 з шматком землі 60 соток. Житомирська траса, безпосередньо.
До Києва приблизно 70 км.

172 дол/м2
Щось дешево???
Очевидно, більше не дають?
Точніше, дають ще меньше.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 гру, 2023 23:44, всього редагувалось 2 разів.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:41

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Злые языки говорят что Варшавский плюс зимует без отопления: https://nerukhomi.ua/news/obektyi/zhk-v ... orozyi.htm
интересно как там у людей с ремонтами
Феодал
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:45

  Феодал написав:Злые языки говорят что Варшавский плюс зимует без отопления: https://nerukhomi.ua/news/obektyi/zhk-v ... orozyi.htm
интересно как там у людей с ремонтами


Що за проблеми?
Можна електроенергією, або пропан-бутаном, або дровами.
Кулі, багаті люди, грошей тьма, заплатять, якщо захочуть зимувати в теплі.

Ні, так переберуться в оренду на зиму.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 23:48

  Frant написав:
  Феодал написав:Злые языки говорят что Варшавский плюс зимует без отопления: https://nerukhomi.ua/news/obektyi/zhk-v ... orozyi.htm
интересно как там у людей с ремонтами


Що за проблеми?
Можна електроенергією, або пропан-бутаном, або дровами.
Кулі, багаті люди, грошей тьма, заплатять, якщо захочуть зимувати в теплі.

Ні, так переберуться в оренду на зиму.

та які там багаті люди у Варшавському,
електроенергією - буде дорого грітися, а от дровами - норм
Феодал
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 00:00

  Феодал написав:
  Frant написав:
  Феодал написав:Злые языки говорят что Варшавский плюс зимует без отопления: https://nerukhomi.ua/news/obektyi/zhk-v ... orozyi.htm
интересно как там у людей с ремонтами


Що за проблеми?
Можна електроенергією, або пропан-бутаном, або дровами.
Кулі, багаті люди, грошей тьма, заплатять, якщо захочуть зимувати в теплі.

Ні, так переберуться в оренду на зиму.

та які там багаті люди у Варшавському,
електроенергією - буде дорого грітися, а от дровами - норм

Дайош "буржуйку" в кожну квартиру Варшавського? І дров'яні сарайчики біля під'їздів?
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 00:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

hume написав:Забрал сегодня ключи от юнита. Модно стильно молодёжно
щиро вітаю!
kingkongovets
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