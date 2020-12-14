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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 гру, 2023 22:11
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
кажуть шо однією смугою відкрили рух Дегтярівським шляхопроводом, хтось вже там їздив, кияни?
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:15
Спасибо. Неожиданно при подписании договора на обслуживание мне выдали огромный пакет с разными коробками. Сначала подумал,что поздравили с новым годом, но, как оказалось, в пакете лежали комплектующие для системы "умный дом", или как то так.
1. Очевидно голова системы отопления danfoss ally и две термоголовки, управляется с телефона.
2. система Ajax. Бездротова сигнализация, тревожная кнопка, датчики движения, беспроводные датчики дыма, магнитные замки (хз зачем) датчики затопления (система нептун уже интегрирована в стояк на этаже и заведена, и ещё что-то, лень было разбираться.
Из правил на проведение ремонтных работ можно сделать двухтомник. Походил по территории, определенно это что-то новое. В парадном несколько квартир уже зашли на ремонт, общее количество квартир на парадное около 25 , это радует
Большое спасибо.
Итого получилось 1530 уе/м с первоначальным взносом 50% и рассрочкой. После обмеров получилось 27.5 метров, или чуть более 57 Куе
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:27
Я тоже приехал в первые дни открытия, и меня тоже немного напрягли ситуацией которую они же сами и устроили. Поэтому я им сказал, что готов на завтра заключать договор, но если мне предложат все варианты. Как оказалось под бронью были ещё три квартиры. В итоге забрал квартиру под чьей то бронью. Взял последний этаж с видом во двор, но из-за последнего этажа вид получился поинтересней чем с третьего. Предлагали ещё с 5ти метровым потолком, но тогда однокомнатная квартира получается совершенно непропорциональной
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:35
60 000 дол. за 350 м2 з шматком землі 60 соток. Житомирська траса, безпосередньо.
До Києва приблизно 70 км.
172 дол/м2
Щось дешево???
Очевидно, більше не дають?
Точніше, дають ще меньше.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 07 гру, 2023 23:44, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:41
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Злые языки говорят что Варшавский плюс зимует без отопления:
интересно как там у людей с ремонтами
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:45
Що за проблеми?
Можна електроенергією, або пропан-бутаном, або дровами.
Кулі, багаті люди, грошей тьма, заплатять, якщо захочуть зимувати в теплі.
Ні, так переберуться в оренду на зиму.
Додано: Чет 07 гру, 2023 23:48
та які там багаті люди у Варшавському,
електроенергією - буде дорого грітися, а от дровами - норм
Додано: П'ят 08 гру, 2023 00:01
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
щиро вітаю!
Додано: П'ят 08 гру, 2023 00:36
Додано: П'ят 08 гру, 2023 08:16
Треба обирати:
або новобуди, чиновники з хабарами без тюремних термінів, кабаки,губасті дівки, нові преміальні машини для представників укро-бидло-їліти і здача територій і програш у війні.
Або:
мобілізація всіх сил, засобів і населення, щоб встояти. Цемент і арматура на оборонні лінії, залізо на снаряди, люди - піднімати військове виробництво.
Укро-їліта чітко обралп перший варіант. І продовжує активно його реалізувати.
Простий народ ще воює, ще пручається, ще бореться.
Слава зе-, слава грушевському і вінниченку, кравчуку, ющенку!
Слава десяткам тисяч українських депутатів!
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