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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11443114441144511446
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:05

  Феодал написав:Злые языки говорят что Варшавский плюс зимует без отопления: https://nerukhomi.ua/news/obektyi/zhk-v ... orozyi.htm
интересно как там у людей с ремонтами

Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру. Долг что-то около 500 тысяч, то есть вообще не о чём, но умом не понять. Спасает, что остекление не во всю стену.

Видел недавно видео про варшавский, люди "оценили" панорамное остекление без отопления.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:13

  airmax78 написав:
  hume написав:Забрал сегодня ключи от юнита. Модно стильно молодёжно

А где же фоточки? Входные группы, фасады, модные МОПы. Неужели лучше чем ... Рыбальский? Отказываюсь верить.

Возле Юнита нет ЖД моста по которому два раза в час проходят поезда))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:23

  hume написав:
  Феодал написав:Злые языки говорят что Варшавский плюс зимует без отопления: https://nerukhomi.ua/news/obektyi/zhk-v ... orozyi.htm
интересно как там у людей с ремонтами

Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру.

Масштаб борга за електроенергію по державі - 60 млрд. гривн! :twisted:
1,5 млрд доларів!!!
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... ickij.html

І бидляцька укро-їліта не хоче навести порядок. Тому що вона сама не платить, в першу чергу, за свої хороми 200-1000 м2, з басейнами і зимовими садами.

  hume написав:видео про варшавский, люди "оценили" панорамное остекление без отопления.

Нормально.
Тільки так можна вчити простаків, які купили гуманітарні дипломи третьосортних ВУЗІв, розбагатіли на дерибані СРСРівських ресурсів і вирішили, що вони вельми розумні. :mrgreen:
Принцип Данінга-Крюгера в дії((((
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 гру, 2023 10:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:27

  hume написав:
  Феодал написав:Злые языки говорят что Варшавский плюс зимует без отопления: https://nerukhomi.ua/news/obektyi/zhk-v ... orozyi.htm
интересно как там у людей с ремонтами

Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру. Долг что-то около 500 тысяч, то есть вообще не о чём, но умом не понять. Спасает, что остекление не во всю стену.


по дефолту - долги не передаются (если иное не указано в договоре купли-продажи).
чего платить если долг не твой ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:29

  baraka написав:
  hume написав:
  Феодал написав:Злые языки говорят что Варшавский плюс зимует без отопления: https://nerukhomi.ua/news/obektyi/zhk-v ... orozyi.htm
интересно как там у людей с ремонтами

Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру. Долг что-то около 500 тысяч, то есть вообще не о чём, но умом не понять. Спасает, что остекление не во всю стену.

Видел недавно видео про варшавский, люди "оценили" панорамное остекление без отопления.


по дефолту - долги не передаются (если иное не указано в договоре купли-продажи).
чего платить если долг не твой ?

Барака, ви що, нічого ніколи не купляли на "вторинці"?
Передаються борги, ще й як!
Борги в квартирі за опалення, газ, воду, е/е - начислені на квартиру.
Хто власник - той і платить.
Трололо, начебто юрист - він підтвердить.


Увага!
Тому при покупці на "вторинці" - покупець повинен вимагати від продавця документи про відсутність боргу з кожної зазначеної контори (опалення, газ, вода, е/е), ОСБББ . Інакше будуть неприємні сюрпризи (добре, якщо на пару сот доларів, а не декілька тисяч) :mrgreen:
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