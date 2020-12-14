Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру. Долг что-то около 500 тысяч, то есть вообще не о чём, но умом не понять. Спасает, что остекление не во всю стену.
Видел недавно видео про варшавский, люди "оценили" панорамное остекление без отопления.
І бидляцька укро-їліта не хоче навести порядок. Тому що вона сама не платить, в першу чергу, за свої хороми 200-1000 м2, з басейнами і зимовими садами.
hume написав:видео про варшавский, люди "оценили" панорамное остекление без отопления.
Нормально. Тільки так можна вчити простаків, які купили гуманітарні дипломи третьосортних ВУЗІв, розбагатіли на дерибані СРСРівських ресурсів і вирішили, що вони вельми розумні. Принцип Данінга-Крюгера в дії((((
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 гру, 2023 10:27, всього редагувалось 1 раз.
Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру. Долг что-то около 500 тысяч, то есть вообще не о чём, но умом не понять. Спасает, что остекление не во всю стену.
по дефолту - долги не передаются (если иное не указано в договоре купли-продажи). чего платить если долг не твой ?
Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру. Долг что-то около 500 тысяч, то есть вообще не о чём, но умом не понять. Спасает, что остекление не во всю стену.
Видел недавно видео про варшавский, люди "оценили" панорамное остекление без отопления.
по дефолту - долги не передаются (если иное не указано в договоре купли-продажи). чего платить если долг не твой ?
Барака, ви що, нічого ніколи не купляли на "вторинці"? Передаються борги, ще й як! Борги в квартирі за опалення, газ, воду, е/е - начислені на квартиру. Хто власник - той і платить. Трололо, начебто юрист - він підтвердить.
Увага! Тому при покупці на "вторинці" - покупець повинен вимагати від продавця документи про відсутність боргу з кожної зазначеної контори (опалення, газ, вода, е/е), ОСБББ . Інакше будуть неприємні сюрпризи (добре, якщо на пару сот доларів, а не декілька тисяч)