Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру. Долг что-то около 500 тысяч, то есть вообще не о чём, но умом не понять. Спасает, что остекление не во всю стену.
Видел недавно видео про варшавский, люди "оценили" панорамное остекление без отопления.
Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру. Долг что-то около 500 тысяч, то есть вообще не о чём, но умом не понять. Спасает, что остекление не во всю стену.
по дефолту - долги не передаются (если иное не указано в договоре купли-продажи). чего платить если долг не твой ?
Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру. Долг что-то около 500 тысяч, то есть вообще не о чём, но умом не понять. Спасает, что остекление не во всю стену.
Видел недавно видео про варшавский, люди "оценили" панорамное остекление без отопления.
по дефолту - долги не передаются (если иное не указано в договоре купли-продажи). чего платить если долг не твой ?
Барака, ви що, нічого ніколи не купляли на "вторинці"? Передаються борги, ще й як! Борги в квартирі за опалення, газ, воду, е/е - начислені на квартиру. Хто власник - той і платить. Трололо, начебто юрист - він підтвердить.
Увага! Тому при покупці на "вторинці" - покупець повинен вимагати від продавця документи про відсутність боргу з кожної зазначеної контори (опалення, газ, вода, е/е), ОСБББ . Інакше будуть неприємні сюрпризи (добре, якщо на пару сот доларів, а не декілька тисяч)
Frant написав: Барака, ви що, нічого ніколи не купляли на "вторинці"? Передаються борги, ще й як! Борги в квартирі за опалення, газ, воду, е/е - начислені на квартиру. Хто власник - той і платить. Трололо, начебто юрист - він підтвердить.
Увага! Тому при покупці на "вторинці" - покупець повинен вимагати від продавця документи про відсутність боргу з кожної зазначеної контори (опалення, газ, вода, е/е), ОСБББ . Інакше будуть неприємні сюрпризи (добре, якщо на пару сот доларів, а не декілька тисяч)
проверять то надо, чтобы понимать как обстоят дела, но нет, вы не правы
Законодавством України не передбачено, що при переході права власності на житло від однієї фізичної особи до іншої борги колишнього власника по сплаті за комунальні послуги переходять до нового.
Cпір з приводу стягнення з нового власника житла боргу за житлово-комунальні послуги за попередні періоди
Розглядаючи спір з приводу стягнення з нового власника житла боргу за попередні періоди, коли власник був інший, варто звертати увагу на те, що відповідно до ст.322 ЦК на власника покладається тягар утримання майна. Таким чином, новий власник майна не зобов’язаний повертати борги попереднього власника, якщо суд установить, що він не брав на себе обов’язку з їх сплати. Договори про надання послуг не обтяжують майна, тому за відсутності відповідної умови в договорі щодо відчуження нерухомого майна суд повинен відмовляти в задоволенні позовних вимог до нового власника, оскільки належним відповідачем є попередній власник. Якщо ж новий власник набув право власності у порядку спадкування, то він відповідно до ст.1218 ЦК отримує всі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини й не припинилися внаслідок його смерті, в розмірі вартості спадкового майна.
Крім того, кредитору спадкодавця при зверненні з вимогами до спадкоємця потрібно дотримуватися вимог, установлених стст.1281—1282 ЦК. Так, спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора про відкриття спадщини, якщо їм відомо про борги спадкодавця. Кредиторові належить протягом 6 місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги. Якщо кредитор не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом 1 року від настання строку вимоги. Кредитор, котрий не пред’явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у вказані строки, позбавляється права вимоги.
Прикладом правильної судової практики є рішення Ленінського районного суду м. Харкова про відмову в задоволенні позовних вимог КП «Харківводоканал» про стягнення заборгованості за послуги водопостачання за період з 1.09.2011 до 31.03.2014 з урахуванням інфляційних втрат та 3% річних. Рішення прийнято на підставі того, що відповідачі придбали квартиру у 2012 році й заборгованість з моменту її купівлі була відсутня. Предметом розгляду справи стала заборгованість попереднього власника житла. Позивач у свою чергу не навів доказів виникнення у відповідача зобов’язань щодо погашення заборгованості попереднього власника за послуги водопостачання. Посилання позивача на те, що відповідно до ст.520 ЦК боржник у зобов’язанні має бути змінений іншою особою лише за згодою кредитора, ніяким чином не обгрунтовувалось, доказів виникнення у відповідачів якихось зобов’язань перед позивачем за вказаний період не надавалось. З урахуванням положень статей 26, 38, 44 ЦПК правом подання заяви про відновлення втраченого судового провадження наділений і представник особи.
Кардинал тоже зимует без отопления, это впервые. Причем ситуация до невозможности странная, некоторые не захотели платить долг за отопление с которым они купили квартиру. Долг что-то около 500 тысяч, то есть вообще не о чём, но умом не понять. Спасает, что остекление не во всю стену.
по дефолту - долги не передаются (если иное не указано в договоре купли-продажи). чего платить если долг не твой ?
Вы, например, покупаете квартиру (не важно у кого) и вас предупреждают о наличии долга. Предполагаю, что вас могут не предупредить, но в квитанции за последний месяц присутствует сумма долга. Обычно, чтоб не брать акт сверки у поставщика продавец гасит этот долг и выдает вам квитанцию об оплате за последний месяц, либо просто отдаёт налом. По крайней мере так делали раньше. Но покупателям в отделе продаж сказали, что этот долг можно не платить)) это просто убийственный аргумент. Я иногда в шоке от мозговой деятельности покупателей квартир от 100 куе. Речь идёт о квартирах купленных после ввода дома в эксплуатацию.
Сейчас сложилась ситуация, что кто-то получил услуги и не оплатил их. Соответственно у компании эксплуатирующей котельную нарисовался долг перед поставщиком газа, который они не хотят платить из своего кармана, а люди купившие квартиры с долгами не хотят платить долги.
І бидляцька укро-їліта не хоче навести порядок. Тому що вона сама не платить, в першу чергу, за свої хороми 200-1000 м2, з басейнами і зимовими садами.
Принцип Данінга-Крюгера в дії((((
Обычно за электроэнергию люди платят, иначе частная структура поставщик быстро отключит должника от сети, а за подключение придётся ещё доплатить Ситуация с долгами за воду и тепло плачевная. Пока это всё не начнут решать в частном порядке, как с электроэнергией, поставщики вынуждены будут нести убытки. 1. Государственные вынуждены давать тепло всем, независимо от долга. 2. Частные просто прекращают предоставлять услуги.
Пример с Кардиналом показательный тем, что поставщик не может найти механизм влияния на отдельных неплательщиков. То есть страдать будут все.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 08 гру, 2023 12:05, всього редагувалось 1 раз.
Новий власник майна не зобов`язаний повертати борги попереднього власника, якщо суд установить, що він не брав на себе обов`язку з їх сплати. Договори про надання послуг не обтяжують майно, тому за відсутності відповідної умови в договорі про відчуження нерухомого майна вимоги до нового власника про стягнення заборгованості за отриманими комунальними послугами попереднього власника є безпідставними.
По факту коммуникации просто отрежут, не вникая в то чей долг. Единственное утешение для покупателя в том что суд он выиграет.