RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11444114451144611447
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:14

  hume написав:Вы, например, покупаете квартиру (не важно у кого) и вас предупреждают о наличии долга. Предполагаю, что вас могут не предупредить, но в квитанции за последний месяц присутствует сумма долга. Обычно, чтоб не брать акт сверки у поставщика продавец гасит этот долг и выдает вам квитанцию об оплате за последний месяц, либо просто отдаёт налом. По крайней мере так делали раньше. Но покупателям в отделе продаж сказали, что этот долг можно не платить)) это просто убийственный аргумент. Я иногда в шоке от мозговой деятельности покупателей квартир от 100 куе. Речь идёт о квартирах купленных после ввода дома в эксплуатацию.

Сейчас сложилась ситуация, что кто-то получил услуги и не оплатил их. Соответственно у компании эксплуатирующей котельную нарисовался долг перед поставщиком газа, который они не хотят платить из своего кармана, а люди купившие квартиры с долгами не хотят платить долги.


ну то есть в счёте прямо написано, что есть такой-то долг за столько то лет ?
Услуги получил прежний владелец. Чего новый должен их оплачивать ?
В ОП правильно всё сказали.

у компании, эксплуатирующей котельную выход в том, чтобы подавать в суд на прежних владельцев и истребовать долг с них. Чего она этого не делает?
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 08 гру, 2023 12:15, всього редагувалось 1 раз.
baraka
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 09.10.12
Подякував: 865 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:15

  finuser521 написав:hume

Хто послугами користувався - той має їх і сплатити.
.

Такую позицию заняли практически все собственники квартир с долгами. Поэтому второй месяц сидят без отопления.

Глянул одним глазом на долги. Максимальный около 20 тысяч, около 5-8 квартир с долгами опо 10-12кгрн, остальные в пределах 2-4тысяч. Мелочные пошли владельцы квартир от 130куе. Не серьезно
hume
 
Повідомлень: 9273
З нами з: 27.12.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1859 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:20

  hume написав:
  finuser521 написав:hume

Хто послугами користувався - той має їх і сплатити.
.

Такую позицию заняли практически все собственники квартир с долгами. Поэтому второй месяц сидят без отопления.

Глянул одним глазом на долги. Максимальный около 20 тысяч, около 5-8 квартир с долгами опо 10-12кгрн, остальные в пределах 2-4тысяч. Мелочные пошли владельцы квартир от 130куе. Не серьезно


ну раз не серьёзно - то заплатите вы за них. Не хотите ? :)

не, норм чуваки, проявили позицию. Чего это проёбы котельной они должны закрывать своими деньгами ?

котельная нарушает закон, хули они сидят ? Писать заявления, звонить в КГГА, приглашать ТВ. Котельной и штрафы могут впаять за неподачу тепла.
baraka
 
Повідомлень: 5364
З нами з: 09.10.12
Подякував: 865 раз.
Подякували: 858 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:24

  baraka написав:[
В ОП правильно всё сказали.

у компании, эксплуатирующей котельную выход в том, чтобы подавать в суд на прежних владельцев и истребовать долг с них. Чего она этого не делает?

В суть вопроса не вникал, но суд может затянуться на месяцы, и он затянется на месяцы, тк прежний владелец - застройщик. Судиться со строительной фирмой это себя не уважать. А пока все погреются от электричества, но принципы наше всё.
hume
 
Повідомлень: 9273
З нами з: 27.12.12
Подякував: 935 раз.
Подякували: 1859 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11444114451144611447
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: baraka, Slon_Nosov і 12 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24349 16357368
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 гру, 2023 17:13
cherchiltank
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 132, 133, 134
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1339 5378302
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 лис, 2023 00:48
cherchiltank
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 14218
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (962)
08.12.2023 11:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.