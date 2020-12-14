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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:14
hume написав:
Вы, например, покупаете квартиру (не важно у кого) и вас предупреждают о наличии долга. Предполагаю, что вас могут не предупредить, но в квитанции за последний месяц присутствует сумма долга. Обычно, чтоб не брать акт сверки у поставщика продавец гасит этот долг и выдает вам квитанцию об оплате за последний месяц, либо просто отдаёт налом. По крайней мере так делали раньше. Но покупателям в отделе продаж сказали, что этот долг можно не платить)) это просто убийственный аргумент. Я иногда в шоке от мозговой деятельности покупателей квартир от 100 куе. Речь идёт о квартирах купленных после ввода дома в эксплуатацию.
Сейчас сложилась ситуация, что кто-то получил услуги и не оплатил их. Соответственно у компании эксплуатирующей котельную нарисовался долг перед поставщиком газа, который они не хотят платить из своего кармана, а люди купившие квартиры с долгами не хотят платить долги.
ну то есть в счёте прямо написано, что есть такой-то долг за столько то лет ?
Услуги получил прежний владелец. Чего новый должен их оплачивать ?
В ОП правильно всё сказали.
у компании, эксплуатирующей котельную выход в том, чтобы подавать в суд на прежних владельцев и истребовать долг с них. Чего она этого не делает?
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 08 гру, 2023 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:15
finuser521 написав:hume
Хто послугами користувався - той має їх і сплатити.
.
Такую позицию заняли практически все собственники квартир с долгами. Поэтому второй месяц сидят без отопления.
Глянул одним глазом на долги. Максимальный около 20 тысяч, около 5-8 квартир с долгами опо 10-12кгрн, остальные в пределах 2-4тысяч. Мелочные пошли владельцы квартир от 130куе. Не серьезно
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:20
hume написав: finuser521 написав:hume
Хто послугами користувався - той має їх і сплатити.
.
Такую позицию заняли практически все собственники квартир с долгами. Поэтому второй месяц сидят без отопления.
Глянул одним глазом на долги. Максимальный около 20 тысяч, около 5-8 квартир с долгами опо 10-12кгрн, остальные в пределах 2-4тысяч. Мелочные пошли владельцы квартир от 130куе. Не серьезно
ну раз не серьёзно - то заплатите вы за них. Не хотите ?
не, норм чуваки, проявили позицию. Чего это проёбы котельной они должны закрывать своими деньгами ?
котельная нарушает закон, хули они сидят ? Писать заявления, звонить в КГГА, приглашать ТВ. Котельной и штрафы могут впаять за неподачу тепла.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:24
baraka написав:
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В ОП правильно всё сказали.
у компании, эксплуатирующей котельную выход в том, чтобы подавать в суд на прежних владельцев и истребовать долг с них. Чего она этого не делает?
В суть вопроса не вникал, но суд может затянуться на месяцы, и он затянется на месяцы, тк прежний владелец - застройщик. Судиться со строительной фирмой это себя не уважать. А пока все погреются от электричества, но принципы наше всё.
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