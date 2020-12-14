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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:14
hume написав:
Вы, например, покупаете квартиру (не важно у кого) и вас предупреждают о наличии долга. Предполагаю, что вас могут не предупредить, но в квитанции за последний месяц присутствует сумма долга. Обычно, чтоб не брать акт сверки у поставщика продавец гасит этот долг и выдает вам квитанцию об оплате за последний месяц, либо просто отдаёт налом. По крайней мере так делали раньше. Но покупателям в отделе продаж сказали, что этот долг можно не платить)) это просто убийственный аргумент. Я иногда в шоке от мозговой деятельности покупателей квартир от 100 куе. Речь идёт о квартирах купленных после ввода дома в эксплуатацию.
Сейчас сложилась ситуация, что кто-то получил услуги и не оплатил их. Соответственно у компании эксплуатирующей котельную нарисовался долг перед поставщиком газа, который они не хотят платить из своего кармана, а люди купившие квартиры с долгами не хотят платить долги.
ну то есть в счёте прямо написано, что есть такой-то долг за столько то лет ?
Услуги получил прежний владелец. Чего новый должен их оплачивать ?
В ОП правильно всё сказали.
у компании, эксплуатирующей котельную выход в том, чтобы подавать в суд на прежних владельцев и истребовать долг с них. Чего она этого не делает?
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 08 гру, 2023 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:15
finuser521 написав:hume
Хто послугами користувався - той має їх і сплатити.
.
Такую позицию заняли практически все собственники квартир с долгами. Поэтому второй месяц сидят без отопления.
Глянул одним глазом на долги. Максимальный около 20 тысяч, около 5-8 квартир с долгами опо 10-12кгрн, остальные в пределах 2-4тысяч. Мелочные пошли владельцы квартир от 130куе. Не серьезно
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:20
hume написав: finuser521 написав:hume
Хто послугами користувався - той має їх і сплатити.
.
Такую позицию заняли практически все собственники квартир с долгами. Поэтому второй месяц сидят без отопления.
Глянул одним глазом на долги. Максимальный около 20 тысяч, около 5-8 квартир с долгами опо 10-12кгрн, остальные в пределах 2-4тысяч. Мелочные пошли владельцы квартир от 130куе. Не серьезно
ну раз не серьёзно - то заплатите вы за них. Не хотите ?
не, норм чуваки, проявили позицию. Чего это проёбы котельной они должны закрывать своими деньгами ?
котельная нарушает закон, хули они сидят ? Писать заявления, звонить в КГГА, приглашать ТВ. Котельной и штрафы могут впаять за неподачу тепла.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:24
baraka написав:
[
В ОП правильно всё сказали.
у компании, эксплуатирующей котельную выход в том, чтобы подавать в суд на прежних владельцев и истребовать долг с них. Чего она этого не делает?
В суть вопроса не вникал, но суд может затянуться на месяцы, и он затянется на месяцы, тк прежний владелец - застройщик. Судиться со строительной фирмой это себя не уважать. А пока все погреются от электричества, но принципы наше всё.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:31
baraka написав:
[
ну раз не серьёзно - то заплатите вы за них. Не хотите ?
не, норм чуваки, проявили позицию. Чего это проёбы котельной они должны закрывать своими деньгами ?
котельная нарушает закон, хули они сидят ? Писать заявления, звонить в КГГА, приглашать ТВ. Котельной и штрафы могут впаять за неподачу тепла.
Я свои долги плачу. В чате дома была мысль раскидать долги на всех, и закрыть долг, но от нее быстро отказались потому что нет уверенности, что эти же владельцы в дальнейшем будут платить за предоставленные услуги.
уже куда только не писали)) можно ещё по старой украинской традиции дорогу перекрыть, хорошо что Васильковская рядом.)
Котельная ни при чем, Нафтогаз не подаст газ если не закрыть перед ним долги.
Я вообще слабо представляю ситуацию когда кто-то сознательно покупает квартиру с долгами, а потом начинает героически решать эту проблему потому что закон.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:33
hume написав: baraka написав:
[
В ОП правильно всё сказали.
у компании, эксплуатирующей котельную выход в том, чтобы подавать в суд на прежних владельцев и истребовать долг с них. Чего она этого не делает?
В суть вопроса не вникал, но суд может затянуться на месяцы, и он затянется на месяцы, тк прежний владелец - застройщик. Судиться со строительной фирмой это себя не уважать. А пока все погреются от электричества, но принципы наше всё.
1) ну тогда котельная и прежний владелец аффилированы. Поэтому котельная так хочет переложить оплату на новых владельцев.
2) что плохого в том, чтобы судиться со строительной фирмой? При чём тут уважение?
суд - это проблемы котельной. Хочет взыскивать долги - подаёт в суд, не хочет - не подаёт.
Сейчас новые жильцы идут в котельную пишут заявы на подачу тепла, подпивывают договор. Также звонят в КГГА, вызывают телевиденье и т.д. Пистон в сторону котельной в текущей ситуации (при лимите э/э) прилетит быстро. Чего они тупят ?
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baraka
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:45
baraka написав:
проверять то надо, чтобы понимать как обстоят дела, но нет, вы не правы
Київенерго чи Київгазу все одно, хто власник квартири.
Не хочете платити борги попередника - значить, або судіться з ним заради кілька сот доларів, або сидіть без тепла.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:52
Frant написав: baraka написав:
проверять то надо, чтобы понимать как обстоят дела, но нет, вы не правы
Київенерго чи Київгазу все одно, хто власник квартири.
Не хочете платити борги попередника - значить, або судіться з ним заради кілька сот доларів, або сидіть без тепла.
я бы выбрал вариант судиться котельной, дело принципа.
коллективный иск, было бы дешево
услуги юриста можно списать потом на ответчика
сейчас пользовался бы э/э обогоревом (и потом бы истребовал разницу с обычным потреблением с ответчика)
страна начинается с субъектности каждого индивида. Если ты не можешь постоять за свою правоту, то как можно ожидать, что страна сможет постоять в борьбе с коррупцией?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:59
Frant написав:
Ви такий смішний.
В реалі хоч раз вдалось таке зробити?
Суд, заради 10 000 - 20 000 грн????
Суд - справа дорога і довга.
Роками туди їздити?
Або ж платити адвокату замість себе, щоь він там був присутній.
да, имел дело с судами и не один раз.
это хороший инструмент, ничего сложного там нет. Нанимаете адвоката и он всё сделает.
расходы на адвоката потом повесите на ответчика.
поскольку это дело простое, суммы не большие, то скорее всего пойдёт в спрощенному провадженни, без вызова сторон. Займёт 6-8 мес.
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 08 гру, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:00
baraka написав: Frant написав:
Ви такий смішний.
В реалі хоч раз вдалось таке зробити?
Суд, заради 10 000 - 20 000 грн????
Суд - справа дорога і довга.
Роками туди їздити?
Або ж платити адвокату замість себе, щоь він там був присутній.
да, имел дело с судами и не один раз.
это хороший инструмент, ничего сложного там нет. Нанимаете адвоката и он всё сделает.
расходы на адвоката потом повесите на ответчика.
поскольку это дело простое, суммы не большие, то скорее всего пойдёт в спрощенному провадженни, без вызова сторон.
Чому ж тоді величезний будинок сидить без тепла, раз "дєло простоє і бистроє"?
Є всі шанси витратись на суд, на адвоката, на електрику на опалення, а взамін отримати - куй.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 гру, 2023 13:02, всього редагувалось 1 раз.
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