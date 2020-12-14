|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:01
Frant написав: baraka написав:
я бы выбрал вариант судиться, дело принципа.
коллективный иск, было бы дешево
А нікуя.
Половина мешканців відморозилась би.
Навіть дві третини.
Бігало би два-три активисти((( і вони ж платили би за всіх
baraka написав:
сейчас пользовался бы э/э обогоревом (и потом бы истребовал разницу с обычным потреблением с ответчика)
Ви такий смішний.
В реалі хоч раз вдалось таке зробити?
Суд, заради 10 000 - 20 000 грн????
Суд - справа дорога і довга.
Роками туди їздити?
Або ж платити адвокату замість себе, щоь він там був присутній.
я считаю, что сумма не важна. Важен принцип. В нашей стране все хотят поиметь плебс. Тут на 10000 грн, здесь на 20000, потом на плитке, потом на клумбах, потом на продаже оружия. И потом, опппа, страна к войне не готова.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5375
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 865 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:01
Frant написав:
Чому ж тоді величезний будинок сидить без тепла, раз "дєло простоє і бистроє"?
я хз чего они тупят.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5375
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 865 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:02
baraka написав: Frant написав:
Чому ж тоді величезний будинок сидить без тепла, раз "дєло простоє і бистроє"?
я хз чего они тупят.
запропонуйте свої послуги, раз "дєло простоє"
Потім нас проінформуєте.
Там можуть бути відповідачі - безробітні, без грошей, без майна. З новими "Бугатті" чи "Лексусами". Які ваші суди - "імелі ввіду")))
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 гру, 2023 13:06, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23573
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:05
Frant написав: baraka написав: Frant написав:
Чому ж тоді величезний будинок сидить без тепла, раз "дєло простоє і бистроє"?
я хз чего они тупят.
запропонуйте свої послуги, раз "дєло простоє"
Потім нас проінформуєте.
Там можуть бути відповідачі - безробітні, без грошей, без майна. З новими "Бугатті" чи "Лексусами". Ну і далі)))
я им не Робин Гуд. Если субъектны - пусть сами занимаются.
Не важно сколько у них денег - важно что закон нарушен.
их деньгами пусть занимаются силовые органы
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5375
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 865 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:17
Frant написав: baraka написав:
это хороший инструмент, ничего сложного там нет. Нанимаете адвоката и он всё сделает.
расходы на адвоката потом повесите на ответчика.
Бувші власники квартири - можуть вже бути за кордоном.
Або ж "безробітні", все майно записано на родичів.
Заради 10 000 - 20 000 грн, мати собі геморой?
На любителя.32 роки існування цієї держави свідчать, що суди тут є абсолютно неефективними.
Вони ж фуекціонують по російському зразку - хто платить прокурору, того й виграш.
ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (который по закону должен быть оплачен прежним владельцем) ? вы бы правда заплатили ? да/нет ?
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5375
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 865 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:18
baraka написав:
ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (
Я надто розумний.
Перед купівлею я завжди вимагав би документи про відсутність боргу.
нічого складного в тому немає.
Продавець мусить трохи напружитись і підготувати їх
Не купляв би житло з боргом, просто напросто.
Купа довпойопів прорахувалась, а тепер хоче свої пройопи почепити на когось іншого.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 гру, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23573
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:19
Frant написав: baraka написав:
ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (
Я надто розумний.
Перед купівлею я завжди вимагав би документи про відсутність боргу.
Не купляв би з боргом, просто напросто.
представьте, что кто-то ошибся, подделал, провтыкал при составлении такого документа.
что бы делали когда всплыли 100К ?
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5375
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 865 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:21
baraka написав: Frant написав: baraka написав:
ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (
Я надто розумний.
Перед купівлею я завжди вимагав би документи про відсутність боргу.
Не купляв би з боргом, просто напросто.
представьте, что кто-то ошибся, подделал, провтыкал при составлении такого документа.
что бы делали когда всплыли 100К ?
Мова про первинку чи вторинку?
Я взагалі не раджу купляти квартири на первинці- надто стрьомно. Стільки недобудів!
Підробка документів на вторинці - це кримінал, так.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23573
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1610 раз.
- Подякували: 2508 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:23
Frant написав:
Мова про первинку чи вторинку?
Я взагал іне раджу купляти на первинці- надто стрьомно.
підробка документів на вторинці - це кримінал, так.
да не важно как это получилось и кто там будет отвечать за криминал или просто ошибку.
всплыл долг прежнего вдалельца в 100К, его вешают на вас. У вас 2 варианта - молча оплатить или что-то сделать. Вы конечно же выберите первый, да ?
Востаннє редагувалось baraka
в П'ят 08 гру, 2023 13:24, всього редагувалось 2 разів.
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 5375
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 865 раз.
- Подякували: 858 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:23
Frant написав:
Ілля Ківа (я був знайомий з ним, років 7-8 назад) - еталон українського депутата
Скажи хто твої знайомі і я скажу хто ти (с)
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 33404
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1560 раз.
- Подякували: 2732 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|