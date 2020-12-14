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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11446114471144811449>
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:01

  Frant написав:
  baraka написав:я бы выбрал вариант судиться, дело принципа.
коллективный иск, было бы дешево

А нікуя.
Половина мешканців відморозилась би.
Навіть дві третини.
Бігало би два-три активисти((( і вони ж платили би за всіх

  baraka написав:сейчас пользовался бы э/э обогоревом (и потом бы истребовал разницу с обычным потреблением с ответчика)

Ви такий смішний.
В реалі хоч раз вдалось таке зробити? :mrgreen:
Суд, заради 10 000 - 20 000 грн???? :mrgreen:

Суд - справа дорога і довга.
Роками туди їздити?
Або ж платити адвокату замість себе, щоь він там був присутній. :roll:


я считаю, что сумма не важна. Важен принцип. В нашей стране все хотят поиметь плебс. Тут на 10000 грн, здесь на 20000, потом на плитке, потом на клумбах, потом на продаже оружия. И потом, опппа, страна к войне не готова.
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:01

  Frant написав:Чому ж тоді величезний будинок сидить без тепла, раз "дєло простоє і бистроє"? :mrgreen:


я хз чего они тупят.
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:02

  baraka написав:
  Frant написав:Чому ж тоді величезний будинок сидить без тепла, раз "дєло простоє і бистроє"? :mrgreen:

я хз чего они тупят.

запропонуйте свої послуги, раз "дєло простоє"
Потім нас проінформуєте.

Там можуть бути відповідачі - безробітні, без грошей, без майна. З новими "Бугатті" чи "Лексусами". Які ваші суди - "імелі ввіду"))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 гру, 2023 13:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:05

  Frant написав:
  baraka написав:
  Frant написав:Чому ж тоді величезний будинок сидить без тепла, раз "дєло простоє і бистроє"? :mrgreen:

я хз чего они тупят.

запропонуйте свої послуги, раз "дєло простоє"
Потім нас проінформуєте.

Там можуть бути відповідачі - безробітні, без грошей, без майна. З новими "Бугатті" чи "Лексусами". Ну і далі))) :mrgreen:


я им не Робин Гуд. Если субъектны - пусть сами занимаются.
Не важно сколько у них денег - важно что закон нарушен.

их деньгами пусть занимаются силовые органы
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:17

  Frant написав:
  baraka написав:это хороший инструмент, ничего сложного там нет. Нанимаете адвоката и он всё сделает.
расходы на адвоката потом повесите на ответчика.

Бувші власники квартири - можуть вже бути за кордоном.
Або ж "безробітні", все майно записано на родичів.
Заради 10 000 - 20 000 грн, мати собі геморой?
На любителя.

32 роки існування цієї держави свідчать, що суди тут є абсолютно неефективними.
Вони ж фуекціонують по російському зразку - хто платить прокурору, того й виграш. :mrgreen:


ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (который по закону должен быть оплачен прежним владельцем) ? вы бы правда заплатили ? да/нет ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:18

  baraka написав:ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (

Я надто розумний.
Перед купівлею я завжди вимагав би документи про відсутність боргу.
нічого складного в тому немає.
Продавець мусить трохи напружитись і підготувати їх

Не купляв би житло з боргом, просто напросто. :mrgreen:
Купа довпойопів прорахувалась, а тепер хоче свої пройопи почепити на когось іншого. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 гру, 2023 13:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:19

  Frant написав:
  baraka написав:ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (

Я надто розумний.
Перед купівлею я завжди вимагав би документи про відсутність боргу.
Не купляв би з боргом, просто напросто.


представьте, что кто-то ошибся, подделал, провтыкал при составлении такого документа.

что бы делали когда всплыли 100К ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:21

  baraka написав:
  Frant написав:
  baraka написав:ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (

Я надто розумний.
Перед купівлею я завжди вимагав би документи про відсутність боргу.
Не купляв би з боргом, просто напросто.

представьте, что кто-то ошибся, подделал, провтыкал при составлении такого документа.
что бы делали когда всплыли 100К ?

Мова про первинку чи вторинку?
Я взагалі не раджу купляти квартири на первинці- надто стрьомно. Стільки недобудів!

Підробка документів на вторинці - це кримінал, так.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:23

  Frant написав:Мова про первинку чи вторинку?
Я взагал іне раджу купляти на первинці- надто стрьомно.

підробка документів на вторинці - це кримінал, так.


да не важно как это получилось и кто там будет отвечать за криминал или просто ошибку.

всплыл долг прежнего вдалельца в 100К, его вешают на вас. У вас 2 варианта - молча оплатить или что-то сделать. Вы конечно же выберите первый, да ?
Востаннє редагувалось baraka в П'ят 08 гру, 2023 13:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:23

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Ілля Ківа (я був знайомий з ним, років 7-8 назад) - еталон українського депутата

Скажи хто твої знайомі і я скажу хто ти (с)
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