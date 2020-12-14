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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1144711448114491145011451>
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:31

  Frant написав:
  baraka написав:да не важно как это получилось и кто там будет отвечать за криминал.

Важливо, насправді.
Якщо новий власник проїпав момент - значить він платить.
Купівля стрьомного житла - це його рішення. Він відповідає.
Або ж най тягається по судам.
Можливо, виграє, а можливо, лише витратить час і гроші. :mrgreen:


не съезжайте с вопроса.
вы нашли интересный вариант.

проверили, всё было ок.

но потом вплыл долг в 100К, который по закону висит на прежнем владельце. Кредитор просит вас оплатить. Оплатите же, да ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:33

  flyman написав:
  Frant написав:Ілля Ківа (я був знайомий з ним, років 7-8 назад) - еталон українського депутата

Скажи хто твої знайомі і я скажу хто ти (с)

Флаймен, у мене є знайомі академіки, професори.
Доцентів знайомих - як гною.
Є парочка доларових мультимільйонерів.

І що з того?
  baraka написав:вы нашли интересный вариант.

це ви знайшли. підсунули мені чийсь пройоп.

Мені пофіг подібні "знахідки".

Факт той, що ніби "дєло простоє", а насправді - величезний будинок в сотні квартир сидить без тепла при -10 градусах. Значить, справа зовсім не проста. :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 гру, 2023 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:35

  Frant написав:це ви знайшли.
Мені пофіг подібні "знахідки".


ясно, вы добровольно, по своей инициативе, расстались с 100К которые на вас перевесил кредитор.

мои поздравления :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:52

  baraka написав:
  Frant написав:це ви знайшли.
Мені пофіг подібні "знахідки".


ясно, вы добровольно, по своей инициативе, расстались с 100К которые на вас перевесил кредитор.

мои поздравления :)

Питання було таке:
  hume написав:Такую позицию заняли практически все собственники квартир с долгами. Поэтому второй месяц сидят без отопления.
Глянул одним глазом на долги. Максимальный около 20 тысяч, около 5-8 квартир с долгами опо 10-12кгрн, остальные в пределах 2-4тысяч


Взагалі то я завжди вимагав від продавця докумнти про відсутність боргів.
Це неважко, додавити його.

Стосовно тих мудаків. Якщо їх реально наїпали.
Я би заплатив би 2 000 - 20 000 грн, і через пару днів сидів би в теплі. :wink:
Ви ж пішли би на принцип, подали в суд, півроку тягались би і півроку жили би в холоді, зимою без опалення. Хворіли би, соплі би пускали.
Результат вашого суда був би невідомий. :mrgreen: Власники могли втекти за кордон, могли збанкрутувати і т.д.
___________
Стосовно підробки документів - то вже кримінал.
Там треба судитись, факт.
Або ж не влазити в подібні історії.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 гру, 2023 14:06, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:55

  Frant написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Ілля Ківа (я був знайомий з ним, років 7-8 назад) - еталон українського депутата

Скажи хто твої знайомі і я скажу хто ти (с)

Флаймен, у мене є знайомі академіки, професори.
Доцентів знайомих - як гною.
Є парочка доларових мультимільйонерів.



Это Вы рецензию на докторскую проФФессора Кивы писали ?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

что теперь глосуха, теремки, ликограды, файна-таун ракетой вниз , до уровней веника ?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:01

  baraka написав:[
страна начинается с субъектности каждого индивида. Если ты не можешь постоять за свою правоту, то как можно ожидать, что страна сможет постоять в борьбе с коррупцией?

Я дважды покупал квартиры с долгами по коммуналке, и дважды до подписания договора купли-продажи моё условие было получить оплаченные квитанции. И дважды я их получал.

Чтоб героически не решать проблемы и не бить себя в принципиальную грудь просто нужно не допускать появления этих проблем.

У вас какая-то невероятная схема в которой все со всеми судятся :D

ПС
После подписания договора с управляющей компанией в Юнит Хоум решил зайти в квартиру. Радиаторы включены на всю. При этом в договоре стоит вчерашнее число, то есть 7ое. Радиаторы включены задолго до этого. Наверное буду судиться :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:04

  hume написав:Я дважды покупал квартиры с долгами по коммуналке, и дважды до подписания договора купли-продажи моё условие было получить оплаченные квитанции. И дважды я их получал.

абсолютно правильний підхід.
Або борги ліквідують до покупки,
або квартира не купляється.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:05

  baraka написав:
ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (который по закону должен быть оплачен прежним владельцем) ? вы бы правда заплатили ? да/нет ?

Это говорит только об одном. Покупатель долбоёб, а такие платят по жизни
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:07

  hume написав:
  baraka написав:
ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (который по закону должен быть оплачен прежним владельцем) ? вы бы правда заплатили ? да/нет ?

Это говорит только об одном. Покупатель долбоёб, а такие платят по жизни

Вони не хочуть платити!
Пішли на принцип.
Тому сидять зимою без опалення. :mrgreen:
Класичні тупаки, які не хочуть заплатити одноразово 2000-20 000 гривень ( 50-500 доларів, всього лиш!!!). Принципові тупаки. :mrgreen:
Тому вони повинні страждати.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 гру, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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