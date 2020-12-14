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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:31
Frant написав: baraka написав:
да не важно как это получилось и кто там будет отвечать за криминал.
Важливо, насправді.
Якщо новий власник проїпав момент - значить він платить.
Купівля стрьомного житла - це його рішення. Він відповідає.
Або ж най тягається по судам.
Можливо, виграє, а можливо, лише витратить час і гроші.
не съезжайте с вопроса.
вы нашли интересный вариант.
проверили, всё было ок.
но потом вплыл долг в 100К, который по закону висит на прежнем владельце. Кредитор просит вас оплатить. Оплатите же, да ?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:33
flyman написав: Frant написав:
Ілля Ківа (я був знайомий з ним, років 7-8 назад) - еталон українського депутата
Скажи хто твої знайомі і я скажу хто ти (с)
Флаймен, у мене є знайомі академіки, професори.
Доцентів знайомих - як гною.
Є парочка доларових мультимільйонерів.
І що з того?
baraka написав:
вы нашли интересный вариант.
це ви знайшли. підсунули мені чийсь пройоп.
Мені пофіг подібні "знахідки".
Факт той, що ніби "дєло простоє", а насправді - величезний будинок в сотні квартир сидить без тепла при -10 градусах. Значить, справа зовсім не проста.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 гру, 2023 13:43, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:35
Frant написав:
це ви знайшли.
Мені пофіг подібні "знахідки".
ясно, вы добровольно, по своей инициативе, расстались с 100К которые на вас перевесил кредитор.
мои поздравления
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:52
baraka написав: Frant написав:
це ви знайшли.
Мені пофіг подібні "знахідки".
ясно, вы добровольно, по своей инициативе, расстались с 100К которые на вас перевесил кредитор.
мои поздравления
Питання було таке:
hume написав:
Такую позицию заняли практически все собственники квартир с долгами. Поэтому второй месяц сидят без отопления.
Глянул одним глазом на долги. Максимальный около 20 тысяч, около 5-8 квартир с долгами опо 10-12кгрн, остальные в пределах 2-4тысяч
Взагалі то я завжди вимагав від продавця докумнти про відсутність боргів.
Це неважко, додавити його.
Стосовно тих мудаків. Якщо їх реально наїпали.Я би заплатив би 2 000 - 20 000 грн, і через пару днів сидів би в теплі. Ви ж пішли би на принцип, подали в суд, півроку тягались би і півроку жили би в холоді, зимою без опалення. Хворіли би, соплі би пускали.
Результат вашого суда був би невідомий.
Власники могли втекти за кордон, могли збанкрутувати і т.д.
___________
Стосовно підробки документів - то вже кримінал.
Там треба судитись, факт.
Або ж не влазити в подібні історії.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 гру, 2023 14:06, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:55
Frant написав: flyman написав: Frant написав:
Ілля Ківа (я був знайомий з ним, років 7-8 назад) - еталон українського депутата
Скажи хто твої знайомі і я скажу хто ти (с)
Флаймен, у мене є знайомі академіки, професори.
Доцентів знайомих - як гною.
Є парочка доларових мультимільйонерів.
Это Вы рецензию на докторскую проФФессора Кивы писали ?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:58
что теперь глосуха, теремки, ликограды, файна-таун ракетой вниз , до уровней веника ?
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:01
baraka написав:
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страна начинается с субъектности каждого индивида. Если ты не можешь постоять за свою правоту, то как можно ожидать, что страна сможет постоять в борьбе с коррупцией?
Я дважды покупал квартиры с долгами по коммуналке, и дважды до подписания договора купли-продажи моё условие было получить оплаченные квитанции. И дважды я их получал.
Чтоб героически не решать проблемы и не бить себя в принципиальную грудь просто нужно не допускать появления этих проблем.
У вас какая-то невероятная схема в которой все со всеми судятся
ПС
После подписания договора с управляющей компанией в Юнит Хоум решил зайти в квартиру. Радиаторы включены на всю. При этом в договоре стоит вчерашнее число, то есть 7ое. Радиаторы включены задолго до этого. Наверное буду судиться
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:04
hume написав:
Я дважды покупал квартиры с долгами по коммуналке, и дважды до подписания договора купли-продажи моё условие было получить оплаченные квитанции. И дважды я их получал.
абсолютно правильний підхід.
Або борги ліквідують до покупки,
або квартира не купляється.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:05
baraka написав:
ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (который по закону должен быть оплачен прежним владельцем) ? вы бы правда заплатили ? да/нет ?
Это говорит только об одном. Покупатель долбоёб, а такие платят по жизни
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:07
hume написав: baraka написав:
ну вот вы бы узнали что у вас долг 100К (который по закону должен быть оплачен прежним владельцем) ? вы бы правда заплатили ? да/нет ?
Это говорит только об одном. Покупатель долбоёб, а такие платят по жизни
Вони не хочуть платити!
Пішли на принцип.
Тому сидять зимою без опалення.
Класичні тупаки, які не хочуть заплатити одноразово 2000-20 000 гривень ( 50-500 доларів, всього лиш!!!). Принципові тупаки.
Тому вони повинні страждати.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 08 гру, 2023 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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