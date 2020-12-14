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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11448114491145011451>
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Был ещё интересный случай после покупки на первичке. Уже после введения дома в экспл и получения доков арестовали майно застройщика, а вместе с ним и мою квартиру, которая по какой-то причине прошла по спискам майна застройщика. Тогда пригодились все документы по оплатам, которые я сохранил. Познакомился с нашей доблестной киевской прокуратурой))
Вместо извинений мне сказали, что пока она в аресте с ней никто не мог совершить неправомерных действий. Очевидно спасибо нужно было мне им говорить
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:17

  Frant написав:Вони не хочуть платити!
Пішли на принцип.
Тому сидять зимою без опалення. :mrgreen:
Класичні тупаки, які не хочуть заплатити 2000-20 000 гривень ( 50-500 доларів, всього лиш!!!). Принципові тупаки. :mrgreen:
Тому вони повинні страждати.

Самое смешное, что 1500-5000 грн это месячная плата за отопление в зависимости от метража квартиры. То есть суммы там вообще ни о чём
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:21

  hume написав:
  Frant написав:Вони не хочуть платити!
Пішли на принцип.
Тому сидять зимою без опалення. :mrgreen:
Класичні тупаки, які не хочуть заплатити 2000-20 000 гривень ( 50-500 доларів, всього лиш!!!). Принципові тупаки. :mrgreen:
Тому вони повинні страждати.

Самое смешное, что 1500-5000 грн это месячная плата за отопление в зависимости от метража квартиры. То есть суммы там вообще ни о чём

можливо, там ще є проблеми?
Несправність котельної?
немає документів на експлуатацію чогось?
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 08 гру, 2023 14:22, всього редагувалось 1 раз.
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:22

  hume написав:
  finuser521 написав:hume

Хто послугами користувався - той має їх і сплатити.
.

Такую позицию заняли практически все собственники квартир с долгами. Поэтому второй месяц сидят без отопления.

Глянул одним глазом на долги. Максимальный около 20 тысяч, около 5-8 квартир с долгами опо 10-12кгрн, остальные в пределах 2-4тысяч. Мелочные пошли владельцы квартир от 130куе. Не серьезно

Росте процент жирів у маслі - у людей нема 300 баксів на опалення - мабуть коплять на ракету)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:23

  baraka написав:
  Frant написав:
  baraka написав:проверять то надо, чтобы понимать как обстоят дела, но нет, вы не правы

Київенерго чи Київгазу все одно, хто власник квартири.
Не хочете платити борги попередника - значить, або судіться з ним заради кілька сот доларів, або сидіть без тепла.


я бы выбрал вариант судиться котельной, дело принципа.
коллективный иск, было бы дешево
услуги юриста можно списать потом на ответчика

сейчас пользовался бы э/э обогоревом (и потом бы истребовал разницу с обычным потреблением с ответчика)

страна начинается с субъектности каждого индивида. Если ты не можешь постоять за свою правоту, то как можно ожидать, что страна сможет постоять в борьбе с коррупцией?

Ну пару років і штука баксів на адвоката мабуть того вартує)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:24

  baraka написав:
  Frant написав:Ви такий смішний.
В реалі хоч раз вдалось таке зробити? :mrgreen:
Суд, заради 10 000 - 20 000 грн???? :mrgreen:

Суд - справа дорога і довга.
Роками туди їздити?
Або ж платити адвокату замість себе, щоь він там був присутній. :roll:


да, имел дело с судами и не один раз.
это хороший инструмент, ничего сложного там нет. Нанимаете адвоката и он всё сделает.
расходы на адвоката потом повесите на ответчика.

поскольку это дело простое, суммы не большие, то скорее всего пойдёт в спрощенному провадженни, без вызова сторон. Займёт 6-8 мес.

Я адвокат більше 20 років - жодного разу ні з ким не судився, домовлявся мирно - вгадайте чому?)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:24

  cherchiltank написав:
  hume написав:
  finuser521 написав:hume

Хто послугами користувався - той має їх і сплатити.
.

Такую позицию заняли практически все собственники квартир с долгами. Поэтому второй месяц сидят без отопления.

Глянул одним глазом на долги. Максимальный около 20 тысяч, около 5-8 квартир с долгами опо 10-12кгрн, остальные в пределах 2-4тысяч. Мелочные пошли владельцы квартир от 130куе. Не серьезно

Росте процент жирів у маслі - у людей нема 300 баксів на опалення - мабуть коплять на ракету)

Черчильтанк, ви не зрозуміли ситуації.

Гроші у них є.
Але це питання їх "принципа".
Типа, "борг не мій, я платити не буду.
Буду жити зимою без опалення, через суд вирішу справи".
Суд заради 50-500 доларів одноразово :mrgreen:
  cherchiltank написав:Ну пару років і штука баксів на адвоката мабуть того вартує)
швидше.
Може бути за пару місяців, за місяць.
Якщо самі не будете їхдити в суд, а будете наймати адвоката замість себе
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:28

  hume написав:Был ещё интересный случай после покупки на первичке. Уже после введения дома в экспл и получения доков арестовали майно застройщика, а вместе с ним и мою квартиру, которая по какой-то причине прошла по спискам майна застройщика. Тогда пригодились все документы по оплатам, которые я сохранил. Познакомился с нашей доблестной киевской прокуратурой))
Вместо извинений мне сказали, что пока она в аресте с ней никто не мог совершить неправомерных действий. Очевидно спасибо нужно было мне им говорить

В мене такий арешт був - була перенумерація квартир і банк наклав арешт на мою замість боржника - переписка тягнулась 5 років поки зняли)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:29

  hume написав:
  Frant написав:Вони не хочуть платити!
Пішли на принцип.
Тому сидять зимою без опалення. :mrgreen:
Класичні тупаки, які не хочуть заплатити 2000-20 000 гривень ( 50-500 доларів, всього лиш!!!). Принципові тупаки. :mrgreen:
Тому вони повинні страждати.

Самое смешное, что 1500-5000 грн это месячная плата за отопление в зависимости от метража квартиры. То есть суммы там вообще ни о чём

200 метрів - 5400 в найхолодніший місяць по лічильники але без термоголовок)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 14:30

  Frant написав:
  hume написав:
  Frant написав:Вони не хочуть платити!
Пішли на принцип.
Тому сидять зимою без опалення. :mrgreen:
Класичні тупаки, які не хочуть заплатити 2000-20 000 гривень ( 50-500 доларів, всього лиш!!!). Принципові тупаки. :mrgreen:
Тому вони повинні страждати.

Самое смешное, что 1500-5000 грн это месячная плата за отопление в зависимости от метража квартиры. То есть суммы там вообще ни о чём

можливо, там ще є проблеми?
Несправність котельної?
немає документів на експлуатацію чогось?

Котельная две зимы отработала без проблем, даже в перепады напряжения перезапускали в кратчайшие сроки. Короче, наш менталитет понять могут не только лишь все.
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